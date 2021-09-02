5 модных стрижек для волнистых волос, которые дадут WOW-эффект

Подобрать правильную и эффектную стрижку для волнистых волос не так легко. Каскад, каре, рваная челка или неструктурированная стрижка будут иметь совершенно разный вид на вьющихся прядях. В нашей подборке вы найдете топ-5 стрижек, которые стильно и красиво смотрятся на волнистой шевелюре.

На волнистых волосах можно сделать классическое каре, боб-каре, пикси и даже челку. Также для модниц, которые не готовы к кардинальным изменениям, отличным вариантом являются длинные локоны, когда регулярно нужно лишь кончики подрезать.

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Модные стрижки для волнистых волос

Длинные пряди

Когда кудри формируют мягкие длинные волны, это имеет очаровательный вид. Обладательницы длинных волос могут не отказываться от их длины, чтобы иметь стильный образ. Из длинных локонов можно сделать каскад или отдать предпочтение ровному срезу. Замечательным акцентом такой стрижки станет удлиненная челка. При этом не забывайте регулярно питать и увлажнять кудрявую шевелюру.



Длинные вьющиеся волосы / Фото из инстаграма Зендеи

Классическое каре

Каре – всегда удачный выбор для волнистых волос. Стрижка придаст вашему образу женственности, легкости и романтичности. Преимущество каре в его универсальности. Такая прическа подойдет всем. Экспериментируйте с удлиненным каре или укороченным вариантом, чтобы подчеркнуть обольстительность шеи.



Каре на вьющихся волосах / Фото из инстаграма Люси Хейл

Боб-каре

Стрижка придаст особую эффектность тонким волосам, визуально добавив желаемого объема. Также на волнистых прядях смело можно пробовать градуированные и многослойные варианты. Прическа будет по нраву поклонницам модного небрежного и зажигательного имиджа.



Стильное боб-каре / Фото из инстаграма Эшли Бенсон

Пикси

Пикси – радикальный, но невероятно эффектный выбор. Стрижка подразумевает удлиненные пряди на макушке и более короткие на висках и затылке, которые помогают удачно подчеркнуть "неровную" текстуру волос. Пикси мягко выделит черты Вашего лица и сделает его более выразительным и женственным.



Одри Тоту со стрижкой пикси / Фото из инстаграма @audreyjustinetautou​

Идеальная челка

Обладательницам волнистых волос всегда подойдет длинная челка. Такой акцент в стрижке легкими вьющимися локонами будет обрамлять лицо, добавлять вашему образу нежности и женственности. Обратите внимание на челки "А"-силуэта, которые плавно переходят в основную длину волос.



Модный чубчик / Фото из инстаграма @jlawthequeen