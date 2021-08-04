Челки стали особенно трендовыми в 2021 году – многие блогеры решались отрезать себе часть волос, чтобы освежить вид. Чтобы хорошо уложить челку, нужно выделить немного времени и хорошенько постараться, но если у вас есть популярные браши – это не доставит вам хлопот.
Обратите внимание Асимметричные и в детском стиле: 5 самых стильных челок 2021
Бьюти-эксперты уже выпустили немало видеороликов, как быстро и красиво уложить волосы. Один из таких предлагаем к просмотру.
3 способа, как уложить вашу челку: видео
Но что делать, когда нет времени на укладку
В таком случае вам пригодятся самые простые и бюджетные аксессуары – различные заколки, резинки, косынки, ленты и прочее. Если их еще удачно стилизовать с вашим "аутфитом" – вы получите еще большую выгоду. Как скрыть вашу растрепанную челку – смотрите далее:
Нежно прикрепить невидимками
Надеть косынку, убрав под нее челку
Закрепить шпильками
Перевязать волосы платком
Прикрыть челку панамой