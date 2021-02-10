В 2021 году боб-каре является одной из самых трендовых стрижек. Если вы не хотите делать классический боб, то существует еще несколько его стильных видов. Такие идеи помогут вам выбрать идеальную длину и способ укладки и вдохновят на бьюти-изменения.

Боб-каре – это универсальная стрижка, которая уже долго не выходит из моды. Она подходит любому типу внешности и структуре волос. Даже если у вас волнистые локоны, то боб может иметь более уникальный вид на такой шевелюре.

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Если пикси является слишком кардинальной стрижкой для вас, то модный боб – менее экспериментальная. Поскольку боб-каре существует несколько видов, то каждая женщина найдет тот, который ей понравится. Например, тупой боб идеально подойдет тем, у кого тонкие волосы, ведь идеально ровный срез и четкий край визуально будут добавлять объем, рваный стиль понравится красавицам, которые предпочитают непринужденным образам, а ретро-боб – для любительниц эпатажа.

7 видов стрижки боб

Тупой боб, который легко и быстро вкладывать

Модный рваный боб для легкой небрежности

Гламурный ретро-боб с закрученными концами

Асимметричный боб

Боб на вьющихся волосах, который можно дополнить челкой

Чтобы кардинально изменить стиль – короткий боб

Удлиненный боб для любого овала лица