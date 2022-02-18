Подборка мейкап-трендов весны 2022 получилась яркой и жизнерадостной, чего и не хватает сейчас больше всего. Вдохновляйтесь 5 вариантами для разнообразия весеннего макияжа.
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Стильные тренды в макияже весны 2022
Яркие румяна
Модели на показе Carolina Herrera красовались с выразительным словно морозным розовым румянцем, что прекрасно освежает образ и подчеркивает тон кожи.
Показ Carolina Herrera / Фото Cosmopolitan
Неоновый неон
Чтобы привлечь внимание окружающих, усовершенствовать образ и просто улучшить настроение, используйте сочные розовые, голубые или зеленые оттенки теней и лайнеров для век.
Показ Versace / Фото Cosmopolitan
Сияющий блеск на губах
Трендовый макияж губ поражает сексуальностью. Попробуйте прозрачный или цветной, но непременно мерцающий блеск для губ, чтобы придать им соблазнительный объем.
Показ Blumarine / Фото Cosmopolitan
Классические красные губы
Не стоит пренебрегать бьюти-трендами, которые никогда не выйдут из моды. К ним относятся соблазнительные красные губы.
Показ Michael Kors / Фото Cosmopolitan
Пастель
Привлечь внимание к себе помогут необычные пастельные акценты на веках. Смело экспериментируйте с оттенками.
Показ Tanya Taylor / Фото Cosmopolitan