Добірка мейкап-трендів весни 2022 вийшла яскравою та життєрадісною, чого і бракує зараз найбільше. Надихайтеся 5 варіантами для урізноманітнення весняного макіяжу.

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Стильні тренди в макіяжі весни 2022

Яскраві рум'яна

Моделі на показі Carolina Herrera красувалися з виразним немов морозним рожевим рум'янцем, що чудово освіжає образ та підкреслює тон шкіри.



Показ Carolina Herrera / Фото Cosmopolitan

Неоновий неон

Щоб привернути увагу оточуючих, вдосконалити образ і просто покращити настрій, використовуйте соковиті рожеві, блакитні чи зелені відтінки тіней і лайнерів для повік.



Показ Versace / Фото Cosmopolitan

Сяйливий блиск на губах

Трендовий макіяж губ вражає сексуальністю. Спробуйте прозорий або кольоровий, але неодмінно мерехтливий блиск для губ, аби надати їм спокусливого об'єму.



Показ Blumarine / Фото Cosmopolitan

Класичні червоні губи

Не варто нехтувати б'юті-трендами, які ніколи не вийдуть з моди. До них належать звабливі червоні губи.



Показ Michael Kors / Фото Cosmopolitan

Пастель

Привернути увагу до себе допоможуть незвичайні пастельні акценти на повіках. Сміливо експериментуйте з відтінками.



Показ Tanya Taylor / Фото Cosmopolitan