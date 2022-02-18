Добірка мейкап-трендів весни 2022 вийшла яскравою та життєрадісною, чого і бракує зараз найбільше. Надихайтеся 5 варіантами для урізноманітнення весняного макіяжу.
Також цікаво Візажистка "Ейфорії" випустить лінійку косметики: тепер повторити яскраві стрілки може кожна
Стильні тренди в макіяжі весни 2022
Яскраві рум'яна
Моделі на показі Carolina Herrera красувалися з виразним немов морозним рожевим рум'янцем, що чудово освіжає образ та підкреслює тон шкіри.
Показ Carolina Herrera / Фото Cosmopolitan
Неоновий неон
Щоб привернути увагу оточуючих, вдосконалити образ і просто покращити настрій, використовуйте соковиті рожеві, блакитні чи зелені відтінки тіней і лайнерів для повік.
Показ Versace / Фото Cosmopolitan
Сяйливий блиск на губах
Трендовий макіяж губ вражає сексуальністю. Спробуйте прозорий або кольоровий, але неодмінно мерехтливий блиск для губ, аби надати їм спокусливого об'єму.
Показ Blumarine / Фото Cosmopolitan
Класичні червоні губи
Не варто нехтувати б'юті-трендами, які ніколи не вийдуть з моди. До них належать звабливі червоні губи.
Показ Michael Kors / Фото Cosmopolitan
Пастель
Привернути увагу до себе допоможуть незвичайні пастельні акценти на повіках. Сміливо експериментуйте з відтінками.
Показ Tanya Taylor / Фото Cosmopolitan