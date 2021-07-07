Чтобы стильно и эффектно обновить образ по случаю нового сезона, достаточно освежить цвет волос. Если вы не готовы к кардинальным изменениям, то можно не изменять цветовой гамме ваших прядей, а просто выбрать чуточку другой оттенок. Блондинкам пригодится подборка самых трендовых светлых оттенков.