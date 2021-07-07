Блондинок считают нежными и привлекательными. В частности, блонд стал главным hair-трендом 2021 года. Такой цвет волос имеет немало вариации. Вы также можете попробовать различные техники окрашивания. Поэтому вам понадобятся модные идеи.
Вас заинтересует: Для разной длины волос: топ-3 самых модных стрижек, которые будут в тренде и осенью 2021
5 стильных оттенков волос для блондинок
Карамельные локоны и baby lights: эффектная идея от Карли Клосс
Кьяра Ферраньи показывает, как стильно покрасить волосы в песочный "блонд"
Контрастные корни, как у Сабины Сокол
Кэролайн Вриланд с платиновым "блондом", который будет в тренде летом и осенью в 2021
Карамельные белокурые локоны на примере Рози Хантингтон-Уайтли