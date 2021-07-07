3 самые модные стрижки подойдут для любой длины и текстуры волос. Они не только стильно дополнят образ, но и будут красиво подчеркивать достоинства вашего лица и не потребуют много времени на укладку.

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Модные стрижки лета и осени 2021

Укороченный blunt-боб для коротких волос на примере стрижки Веры Кекелии

Если вам надоели локоны до пояса или просто хотите обновить свою короткую стрижку, то blunt-боб гармонично будет смотреться с любым образом. Прическа выравнивает пропорции лица круглой и квадратной формы. Также вы сможете экспериментировать с укладками в будущем. На бобе будут иметь красивый вид как легкие пляжные локоны, так и прямые пряди.

Сабина Сокол показывает ровный каскад на волосах средней длины

It-girl из Франции, Сабина Сокол является трендсеттером непринужденных природных и одновременно обольстительных образов. Женщина демонстрирует на фото свою фирменную воздушную стрижку: волосы чуть ниже плеч, пряди разной длины, которые красиво обрамляют лицо. Чтобы придать особый шарм своей прическе, вы можете добавить длинную скошенную челку и укладывать ее на 2 стороны, как это делает Сабина. Однако будьте готовы, что на создание такой укладки придется выделить немного времени.

Ровный срез на длинных волосах – идея от Дженнифер Лопес

Если вы хотите визуально добавить своей шевелюре густоты, то попробуйте стрижку, как у знаменитой Джей Ло. Роскошный ровный срез длиной чуть выше груди сочетает в себе несколько стилей: изящество, роскошь, лоск, который придает совершенный вид аутфиту. Однако, чтобы ваша прическа поражала красотой всех окружающих, не забывайте должным образом ухаживать за волосами. Пряди должны быть здоровыми, увлажненными и блестящими.