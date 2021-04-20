Если для вас важно, чтобы маникюр был выполнен в модных оттенках и с трендовым дизайном, то необходимо всегда быть в курсе последних нейл-тенденций. В 2021 можно экспериментировать не только с оттенками для покрытия ногтей, но и с их формой.

Чтобы сделать модный маникюр, нужно обращать внимание на трендовые цвета, формы и дизайны. В этом году можно выбирать на любой вкус.

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Главные тренды в маникюре 2021

Модные оттенки для маникюра по версии Pantone

Институт цвета Pantone назвал самые модные оттенки сезона весна-лето 2021. Палитру стильных цветов составляют золотисто-оранжевый Marigold, небесный Cerulean, коричневый Rust, солнечно-желтый Illuminating, глубоко-синий French Blue, зеленый Green Ash, коралловый Burnt Coral и другие яркие вариации. Эксперты объясняют, что тренд на яркие акценты обусловлен усталостью людей от пандемии.

Исполнительный директор Pantone отмечает: "Предлагая ряд оттенков, иллюстрирующих природу, цвета для весны-лета 2021 года подчеркивают наше стремление к гибкости цвета. Эти оттенки наполнены подлинной аутентичностью, которая приобретает все большее значение, сочетают комфорт и спокойствие с энергией, которая вдохновляет и поднимает настроение". Ориентируясь на модные оттенки года, можно выбрать тот, который вам больше всего нравится, и воспроизвести его в маникюре или совместить несколько тонов.



Модные цвета для маникюра / Фото из открытых источников

Трендовая форма ногтей 2021

Прежде всего форму ногтей нужно выбирать такую, чтобы она имела гармоничный вид на ваших руках, была удобной и нравилась вам. Однако в 2021 наиболее трендовой назвали миндалевидную форму ногтевой пластины и скошенный квадрат. Если вы поклонница классики в стиле и элегантного образа, то попробуйте миндалевидную форму, экспериментируя с длиной. Более смелые и неординарные красотки могут отдавать предпочтение форме ногтей в виде скошенного квадрата, которую также называют lipstick nails. Впервые маникюр на таких ногтях можно было увидеть год назад, но особенно популярным он будет именно в сезоне весна-лето 2021. Благодаря трендсеттерам, которые продемонстрировали lipstick nails на моделях с модных показов, о тренде снова все заговорили.

Модный нейл-дизайн 2021

В 2021 трендовыми будут абстрактные росписи из акварельных мазков, геометрические узоры и различные сочетания стилей. Конечно, сдержанный нюд и матовое покрытие также не выходят из моды. Стильным и красивым нейл-дизайном будет горошек, прозрачный френч, "желейные ногти" и розовый кварц.