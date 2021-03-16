Весной самое время экспериментировать с новыми трендами в прическах и макияже. В этом сезоне индустрия красоты удивляет бьюти-тенденциями, которые еще полгода назад казались чересчур экстравагантными. Акцент на губах и скулах, а также цветы в волосах – то, что поможет создать идеальный модный бьюти-образ.

На весенний макияж и стильную прическу вдохновляют как первые цветения и красивый пейзаж, так и новые косметические коллекции. Однако прежде всего стоит узнать о главных бьюти-трендах весны 2021.

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5 весенних бьюти-трендов

Высветленные брови

Тренд уже не впервые пробует стать популярным. Однако на этот раз эксперты в индустрии красоты убеждены, что ему все-таки удастся. Ведь модели с белыми бровями уже успели появиться на модных показах, которые обычно диктуют новые тренды. Если вы решитесь на такой эксперимент, то не стоит сразу брать в руки краску для бровей. Освещенного эффекта на бровях легко можно достичь с помощью обычных средств для макияжа.



Трендовые высветленные брови / Фото из инстаграма @sara.ullmann

2 оттенка румян

Эффект деграде является одним из самых трендовых не только в нарядах, но и макияже. Суть тенденции заключается в смешивании румян 2 оттенка, а иногда – 3. Именно эту особенность чаще всего можно будет увидеть в весеннем мейк-апе 2021.



Микс румян / Фото из инстаграма @sara.ullmann

Фиолетовая помада

Не стоит бояться использовать насыщенные оттенки полевых весенних цветов для макияжа губ. В этом случае актуальным будет известное правило – главное найти свой идеальный тон. Модные оттенки сезона будут разнообразными: от лавандового и лилового до пурпурного и баклажанового. Выбор за вами.



Смелый макияж губ / Фото из инстаграма @alwinmaigler

Цветы в волосах

Бьюти-тренд наполнен романтическим духом и кокетливым стилем. Чтобы украсить волосы цветами, не стоит ждать особого случая. Ведь тенденция предназначена для дополнения как ежедневного, так и вечернего образа. Поэтому такая деталь, как настоящие цветы или заколка с имитацией, будут иметь стильный вид на ваших локонах.



Украшение цветами волос / Фото из инстаграма @alwinmaigler

Легкие локоны

Весна 2021 не обошлась без романтической укладки. В этом сезоне hair-стилисты советуют создавать локоны и аккуратно собирать их сзади.



Модно уложенные локоны / Фото из инстаграма @alwinmaigler