60-е снова в моде: бьюти-эксперты рассказали, каким будет трендовый макияж 2022

Каждый год бьюти-эксперты удивляют новыми главными трендами. Поэтому они назвали самый модный макияж 2022 года. Уже можно вдохновляться примерами мировых модниц и трендсеттеров.

Ведущие визажисты рассказали, что на следующий год в моду вернется яркий макияж глаз в стиле 60-х. Особого внимания заслуживает техника cut-crease, предусматривающая акцент на складку век, подчеркнутую тенями.

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Звездный визажист Доминик Лерма объясняет, что бьюти-тренды 60-х годов были направлены на то, чтобы выделить взгляд с помощью выразительного макияжа. "Достаточно взглянуть на иконы 60-х. Макияж супермоделей, выразительные ресницы Твигги, смелую графическую подводку для глаз Даяны Росс и, конечно, яркие синие тени Элизабет Тейлор", – отмечает мастер макияжа.

Визажист и бьюти-гуру Эш Кей Холм рассказывает, что мейкап глаз в стиле 60-х годов начал возвращаться в индустрию красоты в конце 2021 года. Однако в течение всего следующего года он будет возглавлять рейтинг модных тенденций в макияже.

По словам бьюти-экспертов, это связано с пандемией и тем, что в публичных местах запрещено находиться без защитных масок. "Это, безусловно, связано с тем, что наше лицо частично закрывают маски. Уже после того, как летом 2021 года были отменены правила масок, мы увидели вспышку ярких и смелых трендов в макияже, поскольку люди снова начали выходить из дома", – отмечает Доминик Лерма.

Современная версия макияжа в стиле 60-х предполагает использование доступной инновационной косметики, облегчающей создание глубокого и выразительного мейкапа глаз.

"Французские глаза из 60-х – ключевой тренд будущего. И благодаря инновационной косметике создать такой макияж стало максимально просто. Просто посмотрите на современные накладные ресницы и лайнеры, облегчающие создание идеальной стрелки! Один из моих любимых способов создать быстрый и легкий образ 60-х – сделать изогнутую линию над складкой, чтобы создать иллюзию более широких и глубоко посаженных глаз", – комментирует Холм.

Известный визажист Джейми Дорман, работающий в основном в округе Мангеттен, поделился мнением, что создание ретро-макияжа в современном мире стало настолько простым, что практически каждая модница может создать эффектный мейкап в домашних условиях. "Основная разница между версией 60-х годов и нынешней – это текстура. В 60-е годы единственным вариантом были матовые тени для век, но теперь мы имеем множество разных вариантов текстур на выбор", – отмечает он.

Самый модный макияж глаз 2022



Выразительный мейкап / Фото из инстаграма Дуа Липы



Модное бьюти-решение / Фото из инстаграма Арианы Гранде



Смелый цвет теней / Фото из инстаграма @fionastiles



Акцент на глазах / Фото из инстаграма Лили Коллинз



Яркий макияж / Фото из инстаграма @katiejanehughes



Креативный бьюти-образ / Фото из инстаграма @katiejanehughes



Гламурные стрелки / Фото из инстаграма Люси Гейл

Максимальная эффектность / Фото из инстаграма @nyxcosmetics_czsk