Для многих девушек нарисовать идеальные стрелки – это та еще задача. Но бьюти-специалисты уже разработали несколько лайфхаков. Как нарисовать стрелки любой подводкой – читайте в материале.

Существует множество видов подводок, а вариантов стрелок – еще больше! Поэтому многие девушки не знают, с чего стоит начать. О секретах рассказывает Krasa 24 . Читайте также Как сделать кожу идеальной: простая регулярная бьюти-привычка Как нарисовать стрелки Секреты для идеальных стрелок жидкой подводкой Наносить ее лучше поверх теней или базы – чтобы она не стягивала кожу.

Если вы это делаете впервые, нарисуйте линию сначала с помощью коричневого карандаша.

Когда вы нанесли подводку, дайте ей высохнуть. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация ADRIANA Любительница макияжа (@makeupmindfreak) Простой и понятный туториал Прорисуйте точку во внутреннем уголке глаза. Отметьте точками на веке границы радужки и зрачка. Отметьте край глаза и границу века. Эта точка определяет толщину стрелки. Затем поставьте точку на середине воображаемой линии между кончиком глаза и бровью. Далее рисуйте по точкам линию. Нарисуйте линию, которая соединит крайнюю точку стрелки с кончиком глаза. Аккуратно закрасьте стрелку. Повторите то же на другом глазу. Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Eyeliner (@meyelinerr) Неровности можно замазать консилером. Как нарисовать ровные стрелки на глазах подводкой-фломастером: Для начинающих идеальный вариант – это фломастер (маркер).

Начинаем с базы под макияж.

Не закрывайте и не прищуривайте глаза , пока рисуете "хвостик".

Нарисуйте прямую линию от кончика стрелки до внутреннего уголка глаза. Если провести линию без отрыва слишком сложно, попробуй делать это штрихами.

Сравнение кисточки подводки и фломастера / Фото beautyinsider, cosmo Какую форму стрелки выбрать Для близко посаженных глаз подойдет длинная стрелка: она визуально "раздвинет" глаза.

Длинный и толстый хвостик подойдет круглым глазам. А стрелку нужно начинать от центра века.

Если у вас маленькие глаза, то начните стрелку с внешнего уголка и сделайте длинный "хвостик".

Различные виды стрелок / Фото cosmo