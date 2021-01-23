Как нарисовать идеальные стрелки на глазах: полезные лайфхаки
Для многих девушек нарисовать идеальные стрелки – это та еще задача. Но бьюти-специалисты уже разработали несколько лайфхаков. Как нарисовать стрелки любой подводкой – читайте в материале.
Существует множество видов подводок, а вариантов стрелок – еще больше! Поэтому многие девушки не знают, с чего стоит начать. О секретах рассказывает Krasa 24.
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Как нарисовать стрелки
Секреты для идеальных стрелок жидкой подводкой
- Наносить ее лучше поверх теней или базы – чтобы она не стягивала кожу.
- Если вы это делаете впервые, нарисуйте линию сначала с помощью коричневого карандаша.
- Когда вы нанесли подводку, дайте ей высохнуть.
Простой и понятный туториал
- Прорисуйте точку во внутреннем уголке глаза.
- Отметьте точками на веке границы радужки и зрачка.
- Отметьте край глаза и границу века. Эта точка определяет толщину стрелки. Затем поставьте точку на середине воображаемой линии между кончиком глаза и бровью.
- Далее рисуйте по точкам линию.
- Нарисуйте линию, которая соединит крайнюю точку стрелки с кончиком глаза. Аккуратно закрасьте стрелку.
- Повторите то же на другом глазу.
- Для начинающих идеальный вариант – это фломастер (маркер).
- Начинаем с базы под макияж.
- Не закрывайте и не прищуривайте глаза, пока рисуете "хвостик".
- Нарисуйте прямую линию от кончика стрелки до внутреннего уголка глаза. Если провести линию без отрыва слишком сложно, попробуй делать это штрихами.
Сравнение кисточки подводки и фломастера / Фото beautyinsider, cosmo
Какую форму стрелки выбрать
- Для близко посаженных глаз подойдет длинная стрелка: она визуально "раздвинет" глаза.
- Длинный и толстый хвостик подойдет круглым глазам. А стрелку нужно начинать от центра века.
- Если у вас маленькие глаза, то начните стрелку с внешнего уголка и сделайте длинный "хвостик".
Различные виды стрелок / Фото cosmo
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