60-ті знову в моді: б'юті-експерти розповіли, яким буде трендовий макіяж-2022

Щороку б'юті-експерти дивують новими головними трендами. Тому вони назвали наймодніший макіяж у 2022 році. Вже можна надихатися прикладами світових модниць і трендсеттерів.

Провідні візажисти розповіли, що наступного року в моду повернеться яскравий макіяж очей у стилі 60-х. Особливої уваги заслуговує техніка cut-crease, яка передбачає акцент на складку повік, підкреслену тінями.

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Зірковий візажист Домінік Лерма пояснює, що б'юті-тренди 60-х років були спрямовані на те, щоб виділити погляд за допомогою виразного макіяжу. "Досить поглянути на ікон 60-х. Макіяж супермоделей, виразні вії Твіггі, сміливу графічну підводку для очей Даяни Росс і, звичайно, яскраві сині тіні Елізабет Тейлор", – зазначає майстер макіяжу.

Візажист і б'юті-гуру Еш Кей Холм розповідає, що мейк-ап очей у стилі 60-х років почав повертатися в індустрію краси наприкінці 2021. Проте протягом усього наступного року він очолюватиме рейтинг модних тенденцій у макіяжі.

За словами б'юті-експертів, це пов'язано з пандемією і тим, що у публічних місцях заборонено перебувати без захисних масок. "Це, безумовно, пов’язано з тим, що наше обличчя частково закривають маски. Вже після того, як влітку 2021 року було скасовано правила щодо масок, ми побачили спалах яскравих та сміливих трендів у макіяжі, оскільки люди знову почали виходити з дому", – зазначає Домінік Лерма.

Сучасна версія макіяжу в стилі 60-х передбачає використання доступної інноваційної косметики, яка полегшує створення глибокого та виразного мейк-апу очей.

"Французькі очі з 60-х – ключовий тренд майбутнього. І завдяки інноваційній косметиці, створити такий макіяж стало максимально просто. Просто погляньте на сучасні накладні вії та лайнери, що полегшують створення ідеальної стрілки! Один із моїх улюблених способів створити швидкий і легкий образ 60-х – зробити вигнуту лінію над складкою, щоб створити ілюзію ширших і глибоко посаджених очей", – коментує Холм.

Відомий візажист Джеймі Дорман, що працює здебільшого в окрузі Мангеттен, поділився думкою, що створення ретро-макіяжу в сучасному світі стало настільки простим, що практично кожна модниця може створити ефектний мейк-ап у домашніх умовах. "Основна різниця між версією 60-х років і нинішньою – це текстура. У 60-ті роки єдиним варіантом були матові тіні для повік, але тепер ми маємо безліч різних варіантів текстур на вибір", – зазначає він.

Наймодніший макіяж очей 2022



Виразний мейк-ап / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Модне б'юті-рішення / Фото з інстаграму Аріани Гранде



Сміливий колір тіней / Фото з інстаграму @fionastiles



Акцент на очах / Фото з інстаграму Лілі Коллінз



Яскравий макіяж / Фото з інстаграму @katiejanehughes



Креативний б'юті-образ / Фото з інстаграму @katiejanehughes



Гламурні стрілки / Фото з інстаграму Люсі Гейл



Максимальна ефектність / Фото з інстаграму @nyxcosmetics_czsk