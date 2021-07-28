Осень – это пора благородных и глубоких цветов. В следующем сезоне нейл-мастера расширят эту ключевую тенденцию и прибавят в модный маникюр оттенков, которые символизируют сильную энергию, особую ауру, симбиоз мужского и женского, свободу выбора, силу, творчество.

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Если вы поклонница однотонного покрытия, то осенью и зимой вам следует обратить внимание на зеленые, фиолетовые, синие, голубые, пурпурные оттенки. Акценты в нейл-дизайне стоит расставлять с помощью цвета Tiffany, мараскиновая вишня. Также в 2022 году актуальным останется тренд на красные и черные цвета в маникюра. Чтобы усовершенствовать привычный дизайн ногтей можно добавить яркие тона с цветовой гаммы бирюзового, кораллового, желтого. Чтобы создать праздничній нейл-арт, достаточно использовать гель-лаковое покрытие-конфетти.

Главные тренды маникюра осень – зима 2021 и 2022

Экспериментальный френч

Еще ни один сезон не обошелся без французского маникюра. Дизайн остается классикой, которая актуальна вне сезонов. Однако, чтобы сделать френч эффектным и самодостаточным, обратите внимание на идеи трендсеттеров: французский маникюр на прозрачной основе в стиле Рози Хантингтон-Уайтли, microfrench с тонкой элегантной линией, французский маникюр с крупными или мелкими частицами, которые переливаются.

Целомудренный маникюр

Голые ногти или целомудренный маникюр – это воплощение тренда на натуральность в индустрии красоты. Ультранатуральний стиль нравится не только мировым знаменитостям. Среди сторонников тенденции чистоты и невинности также звездные нейл-мастера: Бетина Гольдштейн, Хэрриет Уэстморленд, Том Бачик. А также Chanel, Dior, Simone Rocha – бренды, которые с помощью бьюти-команд регулярно транслируют в пределах Недели моды, что натуральность перестала быть boring classic и остается в тренде все 365 дней в году. Каждый может интерпретировать натуральный маникюр по-новому на свой вкус.

Натуральный маникюр Дженнифер Лопес для празднования 52 дня рождения

Go Green

Зеленые ногти – один из главных трендов следующего сезона осень – зима. Зеленый в индустрии моды и красоты популяризировали Bottega Veneta. Теперь различные оттенки зеленого будут преобладать в маникюре в 2021 и 2022 году. Следует выбирать среди выразительных вариаций цвета: шалфейный, оливковый, ярко-зеленый, темно-зеленый, травянистый, изумрудный. Они помогут завершить любой осенний образ.