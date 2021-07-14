За кожей лица следует ухаживать тщательно и деликатно. Эксперты портала WebMD убеждены, что даже дорогие средства, которые обещают мгновенный фантастический результат, иногда нельзя применять, если они содержат в своем составе отдельные ингредиенты, чтобы избежать неприятных последствий.

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9 продуктов, которые нельзя наносить на кожу лица, по мнению дерматологов

Перекись водорода . Продукт предназначен для нейтрализации бактерий, которые живут на коже. Поэтому его часто советуют наносить на прыщи. Однако перекись водорода может негативно повлиять на клетки дермы, в частности фибробласты, которые участвуют в процессе регенерации тканей и помогают заживлять раны. Также жидкость нельзя наносить на лицо, если у вас есть порезы или царапины. Для очищения таких микротравм лучше используйте мыло и воду, чтобы не вызвать раздражение чувствительной кожи.

. Продукт предназначен для нейтрализации бактерий, которые живут на коже. Поэтому его часто советуют наносить на прыщи. Однако перекись водорода может негативно повлиять на клетки дермы, в частности фибробласты, которые участвуют в процессе регенерации тканей и помогают заживлять раны. Также жидкость нельзя наносить на лицо, если у вас есть порезы или царапины. Для очищения таких микротравм лучше используйте мыло и воду, чтобы не вызвать раздражение чувствительной кожи. Крем с гидрокортизоном. Лекарства выполняют противовоспалительную функцию. Но их нельзя наносить на лицо при проблеме розацеа, прыщей или других похожих. Ведь данный тип стероидного крема делает слои эпидермиса тоньше, из-за этого кровеносные сосуды на лице становятся более склонными к тресканью. Таким образом можно активизировать работу сальных желез, что впоследствии проявится в виде "стероидных угрей". Дерматологи советуют наносить небольшое количество средства на места укусов комаров и локально на высыпания, которые сопровождаются зудом. Но не проводите процедуру чаще, чем 1 – 2 дня подряд.

Краска для волос. Чтобы покрасить брови в цвет волос, не стоит использовать для этого одну и ту же краску. Для бровей следует применять специальную тушь, а не краску для волос. Ведь такие красители обычно содержат много перекиси, чем вы рискуете обжечь кожу вокруг глаз или даже травмировать глаза.

Чтобы покрасить брови в цвет волос, не стоит использовать для этого одну и ту же краску. Для бровей следует применять специальную тушь, а не краску для волос. Ведь такие красители обычно содержат много перекиси, чем вы рискуете обжечь кожу вокруг глаз или даже травмировать глаза. Дезодорант. В индустрии красоты бытует опасный лайфхак: наносить антиперспирант на лицо, чтобы кожа не блестела, а макияж был более стойким. Это может лишь привести к закупориванию пор и появлению высыпаний. Таким образом вы будете препятствовать коже "дышать", что ухудшит ее состояние.

В индустрии красоты бытует опасный лайфхак: наносить антиперспирант на лицо, чтобы кожа не блестела, а макияж был более стойким. Это может лишь привести к закупориванию пор и появлению высыпаний. Таким образом вы будете препятствовать коже "дышать", что ухудшит ее состояние. Лак для волос . Кое-кто считает, что лаком для волос можно зафиксировать мэйк-ап. Но повторять трюк в реальной жизни опасно. Спирт и другие ингредиенты, которые есть в составе лака для волос сушат кожу и ускоряют ее старение. В частности, средство может вызвать аллергическую реакцию. Доверяйте только специальному спрею для закрепления макияжа.

. Кое-кто считает, что лаком для волос можно зафиксировать мэйк-ап. Но повторять трюк в реальной жизни опасно. Спирт и другие ингредиенты, которые есть в составе лака для волос сушат кожу и ускоряют ее старение. В частности, средство может вызвать аллергическую реакцию. Доверяйте только специальному спрею для закрепления макияжа. Лимонный сок. Он богат витамином С, который может осветлить кожу и сгладить мелкие морщины. Но кислота иногда вызывает раздражение на клеточном уровне. У вас также может появиться сильное высыпание вплоть до ожогов из-за фитофотодерматита – кожной реакции, которая возникает при взаимодействии солнечных лучей с чувствительными к ультрафиолету веществами. Поэтому будьте осторожными, чтобы не преувеличить с количеством продукта в уходе за кожей.