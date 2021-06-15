7 секретов для бритья ног, которые понадобятся каждой девушке

Современная бьюти-индустрия предлагает много методов для удаления нежелательных волос с тела: восковые полоски, шугаринг, крем для депиляции, лазер. Однако, если вы и в дальнейшем остаетесь поклонницей проверенной бритвы, то стоит узнать о полезных секретах, которые помогут вам сделать процесс бритья простым и эффективным.
Даже бритье наиболее инновационными бритвами со смягчающими полосками, гелевыми подушечками, охлаждающим эффектом и растительными экстрактами могут не принести желаемого результата, если пренебрегать базовыми правилами. Из-за несоблюдения всех этапов процедуры волосы могут врастать, кожа – краснеть и шелушиться, а ее верхний слой потеряет гладкость.
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Как брить ноги правильно: 7 секретов
- Удаляйте нежелательные волосы с тела утром. Ведь именно утром кожа более упругая и эластичная, поэтому существует меньший риск травмировать себя, чем вечером.
- Распаривайте кожу. Перед бритьем полежите в теплой ванне или распарьте ноги горячей водой из душа. Таким образом удастся смягчить волосы, а кожу сделать эластичной, что облегчит проведение следующих этапов.
- Используйте скраб. На распаренной коже легко удалять ороговевшие клетки, освобождая нижнюю часть волос. Если не скрабировать тело, то волосы начнут колоться уже через 12 часов.
- Нанесите пену или гель для бритья. Для этого процесса не следует использовать вместо специального средства гель для душа, мыло или шампунь. Ведь они не обертывают кожу, как делает это пена или гель для бритья, что обеспечивает скольжение бритвы по самой основе волос и успокаивает дерму в процессе.
- Двигайтесь по направлению роста, а не против. Двигаясь в неправильном направлении, вы травмируете кожу и повлечете врастание волос.
- Важно не увлекаться. По одному участку тела не проходите бритвой более 1 раза.
- Успокаивайте кожу. После бритья в любом случае кожа будет раздраженной, поэтому нужно на нее нанести охлаждающий крем или специальное средство "после бритья".