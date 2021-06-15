7 секретов для бритья ног, которые понадобятся каждой девушке

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Современная бьюти-индустрия предлагает много методов для удаления нежелательных волос с тела: восковые полоски, шугаринг, крем для депиляции, лазер. Однако, если вы и в дальнейшем остаетесь поклонницей проверенной бритвы, то стоит узнать о полезных секретах, которые помогут вам сделать процесс бритья простым и эффективным.