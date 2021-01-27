Как избавиться от вросших волос после эпиляции: 10 правил для домашнего бритья
Эпиляция в домашних условиях у многих ассоциируется с вросшими волосами. Если соблюдать несколько полезных правил во время бритья эпилятором или специальной бритвой, то можно избежать негативных последствий.
Источник: Cosmopolitan
Если вы проводите домашнее бритье с помощью эпилятора, то волоски врастают из-за того, что после каждой процедуры стают тоньше и теряют силу, чтобы "пробиться" сквозь кожный покров. Когда вы проводить эпиляцию, используя специальную бритву, то кожа травмируется, если даже нет заметных царапин. В таком случае эпидермис становится толще, и волосам трудно выбраться наружу, поэтому они продолжают расти под кожей. Впоследствии могут возникать неприятные последствия: покраснение, зуд, воспалительные процессы, пигментные пятна.
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Совсем избавиться от вросших волосков "домашним методом" невозможно, но минимизировать риск можно. Существует 10 правил для эпиляции, чтобы получить в результате гладкую и не поврежденную кожу.
Как избавиться от вросших волос
- Время от времени меняйте инструмент для эпиляции. Например, сначала пользуйтесь бритвой, потом – эпилятором, а затем наоборот. Таким образом истощенные волосинки окрепнут во время бритья бритвой, а с помощью эпилятора кожа станет более мягкой.
- Перед бритьем делайте пилинг. Проводить процедуру, используя скраб или иной продукт для эксфолиации, за 10-12 часов до эпиляции, чтобы кожа смогла успокоиться.
- Пользуйтесь мочалкой за несколько дней до бритья, чтобы тщательно растирать необходимый участок тела.
- Никогда не удаляйте волоски против их роста.
Советы для домашней эпиляции / Фото с инстаграму Ирины Шейк
- Прежде чем взять в руки бритву, хорошо распарьте кожу.
- До и после домашней эпиляции следует наносить специальные средства на тело. Они предназначены для более глубокого увлажнения, питания и смягчения кожи. Некоторые из них даже замедляют рост волос.
- Приобретите обычный антисептик в аптеке (мирамистин, хлоргексидин или другой). Волоски чаще врастают участках кожи, на которых есть воспаления. Поэтому его нужно оперативно продезинфицировать.
- В течение 1-2 дней после эпиляции не носите одежду из синтетических тканей, особенно брюки или колготки. Таким образом вы спровоцируете раздражение и воспаление на теле.
- Эпилируйте ноги и другие части тела перед сном, чтобы у кожи было достаточно времени на восстановление своего защитного барьера, который помогает избежать вероятности врастания волос.
- Протирайте кожу кубиком льда сразу после эпиляции, чтобы сузить поры. Благодаря этому покраснение и воспаление не появятся.
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