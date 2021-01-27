Эпиляция в домашних условиях у многих ассоциируется с вросшими волосами. Если соблюдать несколько полезных правил во время бритья эпилятором или специальной бритвой, то можно избежать негативных последствий.

Источник: Cosmopolitan

Если вы проводите домашнее бритье с помощью эпилятора, то волоски врастают из-за того, что после каждой процедуры стают тоньше и теряют силу, чтобы "пробиться" сквозь кожный покров. Когда вы проводить эпиляцию, используя специальную бритву, то кожа травмируется, если даже нет заметных царапин. В таком случае эпидермис становится толще, и волосам трудно выбраться наружу, поэтому они продолжают расти под кожей. Впоследствии могут возникать неприятные последствия: покраснение, зуд, воспалительные процессы, пигментные пятна.

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Совсем избавиться от вросших волосков "домашним методом" невозможно, но минимизировать риск можно. Существует 10 правил для эпиляции, чтобы получить в результате гладкую и не поврежденную кожу.

Как избавиться от вросших волос

Время от времени меняйте инструмент для эпиляции. Например, сначала пользуйтесь бритвой, потом – эпилятором, а затем наоборот. Таким образом истощенные волосинки окрепнут во время бритья бритвой, а с помощью эпилятора кожа станет более мягкой.

Перед бритьем делайте пилинг. Проводить процедуру, используя скраб или иной продукт для эксфолиации, за 10-12 часов до эпиляции, чтобы кожа смогла успокоиться.

Пользуйтесь мочалкой за несколько дней до бритья, чтобы тщательно растирать необходимый участок тела.

Никогда не удаляйте волоски против их роста.



Советы для домашней эпиляции / Фото с инстаграму Ирины Шейк