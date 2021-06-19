"Ab crack" – это вертикальная полоска или абдоминальная трещина. Она стала популярной благодаря фото известных красавиц в инстаграме. Однако важно знать, что вертикальная полоска, как и промежуток между бедрами, является довольно недостижимой и вызывает у здоровых женщин чувство неполноценности.

Также интересно: Как иметь здоровую спину и гибкое тело: 6 простых упражнений для тех, кто постоянно за компьютером

Эмили Ратаковски, известная модель и новоиспеченная мамочка, делится в инстаграме многими фотографиями своего тела в бикини, на которых четко видна прорисованная вертикальная линия между ее мышцами пресса. Поэтому в переводе с английского "ab crack" означает "трещина мышц живота".

Все ли могут иметь "ab crack"

Такой вид пресса является результатом генетики, большого труда и очень строгой диеты. Поэтому вовсе не каждой женщине следует его стремиться. Если у вас от генетики другой тип телосложения, чем у модели Эмили, то иногда такие усердные усилия могут не привести к желаемому эффекту.

Очень осторожными в попытке получить "ab crack" должны быть женщины, которые рожали. Ведь линия, проходящая по центру прямых мышц живота, может свидетельствовать о диастазе – состоянии, когда между прямыми мышцами брюшного пресса, вдоль центральной линии появляется расхождение, "провал". Упражнения на пресс, приседания или подъем корпуса на самом деле могут ухудшить это состояние.

Все тела великолепны и нужно научиться любить себя любой. Если вы захотите улучшить общий вид вашего животика, то можно это сделать с помощью полезных упражнений на пресс. Они приведут в тонус мышцы живота и укрепят мышечный корсет, прорабатывая 3 брюшные мышцы: прямые, косые и поперечные. Также не забывайте правильно питаться.

Упражнения на пресс

Махи руками и ногами в противоположные стороны

Встаньте на четвереньки и вытяните одну руку вперед, а противоположную ногу вытяните назад.

На вдохе одновременно вытяните руку и ногу в разные стороны настолько, насколько позволяет баланс.

На выдохе верните руку и ногу в исходное положение.

Сделайте 10 повторов на каждую сторону.

Двигайтесь медленно, чтобы упражнение было более эффективным.

Наклоны в сторону

Сядьте на бок, поставив верхнюю ногу вперед, а руку положив под плечо. Перенесите вес тела на опорную руку.

На вдохе выпрямите ноги и поднимите бедра, верхнюю руку протяните над головой. В этом положении тело должно напоминать дугу.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторов на каждую сторону.

Поднимайте бедра как можно выше и тяните руку как можно дальше, когда переходите в наклон.

Высокая и низкая лодочка

Сядьте, согнув и приподняв колени, наклоните туловище назад под углом 45 градусов. Вытяните руки в стороны.

Выпрямите и оторвите от коврика ноги, чтобы упражнение было более сложным.

На вдохе контролируемо опустите туловище и ноги к полу.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторов.

Не забывайте правильно дышать во время выполнения упражнения. Если согнуть колени, выполнить упражнение будет проще, а если распрямить, наоборот, сложнее.