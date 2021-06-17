Неправильная осанка, работа за компьютером и другие факторы могут вызвать дискомфорт. Ежедневное повторение полезных и простых упражнений поможет не только улучшить состояние здоровья, но и общий вид тела.

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6 простых упражнений для здоровой спины и гибкости

Наклоны туловища вперед из положения стоя

  • Встаньте ровно, стопы на ширине плеч, выпрямите спину.
  • Начинайте медленно опускать сначала голову, потом плечи, а тогда позвонок за позвонком. Если ваше тело еще недостаточно гибко, и вы не можете коснуться руками пола, то чуть согните ноги в коленях.
  • В нижней точке нужно задержаться на несколько секунд. Затем с помощью усилий ягодичных мышц вернитесь в исходное положение. Важно запомнить, что корпус не следует вытягивать вверх за счет мышц спины. В то же время мышцы спины должны держать корпус в прямом положении, а поднимать его – ягодичные.

Сделайте 5 подходов. Упражнение поможет улучшить гибкость позвоночника и приведет в тонус мышцы пресса, спины и ягодиц.

Вправа
Упражнение для спины​ / Фото Harper's Bazaar

Кобра

  • Лягте на живот, стопы друг возле друга, кисти рук оставьте под плечами.
  • Начинайте постепенно поднимать грудную клетку все выше. Во время выполнения упражнения руки должны лишь фиксировать положение, ведь подъем нужно осуществлять за счет мышц спины.
  • Выровняйте руки, как в отжиме, но бедра не отрывайте от пола.
  • Голову не следует слишком отклонять назад. Если возникнет дискомфорт в шее, то попробуйте выполнять упражнение менее интенсивно.

Повторите 3 подхода. Комплекс поможет задействовать мышцы спины, груди, ягодиц и рук.

Вправа
Полезное упражнение для тела / Фото Harper's Bazaar

Скручивание сидя

  • Сядьте на пол и выпрямите ноги.
  • Левое колено согните и заведите левую ногу за правую.
  • Правым локтем нужно упереться в левое колено. Теперь потянитесь, задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте все то же самое, но в другую сторону.

Сделайте 2 подхода на каждую сторону. Таким образом вы сможете повысить гибкость плеч, груди и позвоночника.

Тренування
Домашняя тренировка / Фото Harper's Bazaar

Мостик

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях.
  • Плавно поднимайте бедра вверх. При этом плечи, руки и ступни прижмите к полу.

Повторите 3 раза упражнение, чтобы растянуть шею, позвоночник и бедра.

Розтягування
Упражнение для растяжки / Фото Harper's Bazaar

Плуг

  • Первым делом нужно лечь на спину и положить руки вдоль тела.
  • Начинайте поднимать ноги, заводя их за голову. Старайтесь выпрямить ноги и прикоснуться ими к полу. Если ваше тело еще недостаточно гибкое, то оставьте стопы в воздухе.
  • В исходное положение возвращайтесь медленно и аккуратно.

Сделайте 3 подхода. Упражнение задействует мышцы спины, шею, ноги и плечи.

Вправа
Оригинальное и полезное упражнение / Фото Harper's Bazaar

Поза младенца

  • Из положения стоя на коленях надо сесть на пяточки.
  • Наклоняйте верхнюю часть тела к полу, пока грудь не коснется бедер.
  • При этом руки положите вдоль ног или вытяните вперед. Важно расслабить плечи и спину, а лбом упереться в пол или на руки.

Чтобы повысить гибкость позвоночника и бедер, достаточно сделать 1 подход.

Тренування
Эффективная тренировка / Фото Harper's Bazaar