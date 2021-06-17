Неправильная осанка, работа за компьютером и другие факторы могут вызвать дискомфорт. Ежедневное повторение полезных и простых упражнений поможет не только улучшить состояние здоровья, но и общий вид тела.
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6 простых упражнений для здоровой спины и гибкости
Наклоны туловища вперед из положения стоя
- Встаньте ровно, стопы на ширине плеч, выпрямите спину.
- Начинайте медленно опускать сначала голову, потом плечи, а тогда позвонок за позвонком. Если ваше тело еще недостаточно гибко, и вы не можете коснуться руками пола, то чуть согните ноги в коленях.
- В нижней точке нужно задержаться на несколько секунд. Затем с помощью усилий ягодичных мышц вернитесь в исходное положение. Важно запомнить, что корпус не следует вытягивать вверх за счет мышц спины. В то же время мышцы спины должны держать корпус в прямом положении, а поднимать его – ягодичные.
Сделайте 5 подходов. Упражнение поможет улучшить гибкость позвоночника и приведет в тонус мышцы пресса, спины и ягодиц.
Упражнение для спины / Фото Harper's Bazaar
Кобра
- Лягте на живот, стопы друг возле друга, кисти рук оставьте под плечами.
- Начинайте постепенно поднимать грудную клетку все выше. Во время выполнения упражнения руки должны лишь фиксировать положение, ведь подъем нужно осуществлять за счет мышц спины.
- Выровняйте руки, как в отжиме, но бедра не отрывайте от пола.
- Голову не следует слишком отклонять назад. Если возникнет дискомфорт в шее, то попробуйте выполнять упражнение менее интенсивно.
Повторите 3 подхода. Комплекс поможет задействовать мышцы спины, груди, ягодиц и рук.
Полезное упражнение для тела / Фото Harper's Bazaar
Скручивание сидя
- Сядьте на пол и выпрямите ноги.
- Левое колено согните и заведите левую ногу за правую.
- Правым локтем нужно упереться в левое колено. Теперь потянитесь, задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
- Сделайте все то же самое, но в другую сторону.
Сделайте 2 подхода на каждую сторону. Таким образом вы сможете повысить гибкость плеч, груди и позвоночника.
Домашняя тренировка / Фото Harper's Bazaar
Мостик
- Лягте на спину, согните ноги в коленях.
- Плавно поднимайте бедра вверх. При этом плечи, руки и ступни прижмите к полу.
Повторите 3 раза упражнение, чтобы растянуть шею, позвоночник и бедра.
Упражнение для растяжки / Фото Harper's Bazaar
Плуг
- Первым делом нужно лечь на спину и положить руки вдоль тела.
- Начинайте поднимать ноги, заводя их за голову. Старайтесь выпрямить ноги и прикоснуться ими к полу. Если ваше тело еще недостаточно гибкое, то оставьте стопы в воздухе.
- В исходное положение возвращайтесь медленно и аккуратно.
Сделайте 3 подхода. Упражнение задействует мышцы спины, шею, ноги и плечи.
Оригинальное и полезное упражнение / Фото Harper's Bazaar
Поза младенца
- Из положения стоя на коленях надо сесть на пяточки.
- Наклоняйте верхнюю часть тела к полу, пока грудь не коснется бедер.
- При этом руки положите вдоль ног или вытяните вперед. Важно расслабить плечи и спину, а лбом упереться в пол или на руки.
Чтобы повысить гибкость позвоночника и бедер, достаточно сделать 1 подход.
Эффективная тренировка / Фото Harper's Bazaar