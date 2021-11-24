Если в сентябре 2020 Рианна подчеркивала взгляд с помощью подводки для глаз Flypencil Longwear Pencil Eyeliner в цвете Sea About It, кобальтового оттенка синего, то осенью 2021 красавица решилась на не менее яркие бьюти-эксперементы, но с красным тоном. Чтобы создать "обратный кошачий глаз", певица нанесла красный пигмент на нижние ватерлинии.

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Рианна продемонстрировала новый тренд в макияже

В инстаграм-сториз Рианна опубликовала туториал, как подвести глаза, чтобы получить самый модный макияж. Независимо от ваших навыков, повторить бьюти-тренд сможет каждая женщина. Начните с осторожного скольжения выбранным лайнером назад-вперед вдоль ватерлинии.

Урок певицы длился всего 30 секунд. В течение этого времени она выбрала кроваво-красную подводку, цвет которой является особенно уместным на период сезона праздников. СМИ предполагают, что Рианна также использовала один из карандашей собственного бренда Fenty Beauty – Flypencil Longwear Pencil Eyeliner в стиле Cherry Punk, который описывают как "красный матовый". Подобный оттенок могут дать еще такие продукты Anastasia Beverly Hills Norvina Chroma Stix Makeup Pencil in Red, Urban Decay's 24/7 Glide-On Waterproof Eyeliner Pencil in Alkaline.

RiRi не рассказала, как нужно правильно выравнивать косметику на внутренних уголках и как рисовать "крылья" над верхними линиями роста ресниц. Зато она подробно показала, что, проводя линии, следует сильнее нажимать лайнером, а обратную стрелку необходимо тщательно растушевать.

Лайфхак: прежде чем повторять такой мейкап, убедитесь, что вы хорошо отдохнули и выспались. Ведь, если ваши глаза помутнели или имеют розовый оттенок, то с такой подводкой люди будут думать, что у вас какая-то инфекция. Обратите внимание на идеально "свежие" глаза Рианны.

Если вы также в восторге от красной подводки, то попробуйте повторить трендовый макияж глаз Рианны.



Макияж Рианны с кроваво-красной подводкой / Фото из инстаграма звезды