Афрокудри – это плотные локоны среднего размера, которые придают волосам объем и гладкость. Если правильно накрутить волосы в стиле афро, то кудри будет невозможно отличить от натуральных. Если вы не хотите экспериментировать в домашних условиях, то запишитесь к профессиональному стилисту причесок.
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Накрутить маленькие кудри можно с помощью специальной плойки или воспользоваться лайфхаком, который требует немного времени, поэтому наберитесь терпения. Для 2 способа вам понадобятся: расческа, спрей с чистой простой водой, соломинки для напитков (эко дружественным решением будут соломинки из стеблей ржи и тростника) и маленькие силиконовые резинки для волос.
- Вымойте волосы. Когда они полностью высохнут, тщательно расчешите пряди.
- Нанесите пенку для волос, которую можно заменить простой водой. Увлажняйте шевелюру постепенно по всей длине специальной пенкой или водой, чтобы кудри были стойкими.
- Чтобы накрутить волосы, выделяйте по одной маленькой пряди. Начните с передней части головы. Возьмите соломинку и зафиксируйте ее одной рукой как можно ближе к корням. Второй рукой начинайте накручивать первую прядь от лица на соломинку. При этом стягивайте выбранную часть волос так, чтобы на соломинке получился закрученный жгутик, а не просто намотаны локоны.
- После загните соломинку с одной стороны, чтобы она держала волосы, и зафиксируйте резинкой. Затем докрутите прядь до самой кожи головы и согните вторую сторону соломинки. Снова закрепите его резинкой.
- Накрутите оставшиеся волосы по той же технике. Для удобства разделите его на более крупные секции, из которых будете брать меньшие пряди.
- Оставьте такое плетение на 8-10 часов. Поэтому лучше процедуру накручивания делать перед сном, чтобы на утро у вас уже были трендовые афрокудри.
- Распускать кудри – самый приятный момент. При этом старайтесь их распределить пальцами для создания большего объема. Результат можно зафиксировать лаком для волос.
Афрокудри будут иметь идеальный вид как на средних, так и на длинных волосах. Взгляните на красивые идеи модной укладки.
Афрокудри– тренд осени 2021
Афрокудри выглядят невероятно / Фото из инстаграма @chiarascelsi
Как накрутить афрокудри / Фото из инстаграма @kika-style
Милые кудри / Фото из инстаграма @julz_seven
Модная укладка / Фото из инстаграма @jlo
Эффектные локоны / Фото из инстаграма @tanyakizko
Объем благодаря афрокудрям / Фото из инстаграма @tinakunakey