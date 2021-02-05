Чтобы разнообразить вашу привычную укладку, достаточно накрутить волосы. Ведь красивые кудри – это всегда стильно и модно. В частности, сделать локоны очень просто и не всегда для этого нужна специальная плойка. Существует немало народных методов, которые помогают профессионально накрутить кудри.

Не ждите особого случая, чтобы создать привлекательные локоны. Ведь быть красивой нужно каждый день. Для этого вам понадобятся 5 действенных методов для накручивания волос в домашних условиях.

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Как накрутить волосы: домашние способы

Бигуди

Это давний и классический способ накручивания волос. Укладку с помощью бигудей делали еще наши бабушки. Тогда они прекрасно обходились без специальных термоприборов. Чтобы повторить нетрадиционное создание локонов вам нужно разделить волосы на пряди, каждое из которых следует обмотать вокруг бигудей и закрепить. Теперь ложитесь спать, а утром у вас будут стильные кудри. В наше время бигуди значительно усовершенствовали и существует несколько их видов. Поэтому выбирайте на свой вкус, в зависимости от типа волос, желаемого объема и стиля локонов, которые хотите получить в результате.

Ткань

Такой способ является более удобным. Ведь спать на бигудях бывает некомфортно. Если захотите попробовать накрутить волосы с помощью ткани, то вам понадобится несколько ее узких полосок. Накручивайте влажные пряди на ткань, оставляя пару сантиметров по краям, чтобы потом их завязать и закрепить возле головы. Утром снимите полоски и закрепите укладку специальным лаком.

Плойки

Если вам нужно создавать локоны регулярно и быстро, то специальные плойки будут служить наилучшим способом. Но перед каждым накручиванием не забывайте наносить термозащиту. Тогда поочередно начинайте накручивать каждую прядь. После процедуры легонько взъерошите волосы у корней, чтобы придать им модный объем. Регулировать стиль локонов можно с помощью густоты прядей: берите крупные пряди, чтобы получить аккуратные и плавные локоны, а мелкие – для эффекта афрокучеров.

Кичка для волос

Для тех кто беспокоится о состоянии волос и не хочет повреждать их разнообразными термоприборами существует другой способ получения привлекательных локонов. Волосы можно накрутить, используя 1 или несколько кичок. Чтобы создать кудри таким методом, разделите влажную шевелюру на несколько частей, закрутите пряди в пучки, перевяжите специальными резинками и оставьте на несколько часов. Лишь тогда, когда волосы полностью высохнут, у вас будут привлекательные волны на волосах. Важно, что густые и длинные волосы не стоит накручивать таким способом, потому что они не смогут хорошо держаться.

Косички

Действенным бьюти-лайфхаком для создания красивых кудрей является предварительное плетение обычных косичек. Когда помоете волосы и слегка подсушите их, то заплетите их в косу. От количества косичек зависит объем будущей укладки. Затем смело ложитесь спать, а утром расплетите косы и зафиксируйте локоны специальным средством.