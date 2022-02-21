Аня Тейлор-Джой стала лицом новых помад Dior Addict: элегантное видео
Источник:WWD
Известная актриса Аня Тейлор-Джой приняла участие в рекламной кампании новой коллекции помад Dior Addict. К съемкам кампейна также присоединились корейская певица Джису и французская художница Шэрон Алекси.
Dior представил новую линейку помад для губ. Бренд пригласил на съемку рекламного ролика 3 совершенно разных знаменитостей.
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Новая рекламная кампания Dior Beauty с участием Ани Тейлор-Джой
Новая линейка помад Dior Addict появится в продаже уже 9 марта 2022 года. Об этом бренд эффектно сообщил с помощью рекламного видео. Элегантная рекламная кампания предназначена, чтобы подогреть любопытство покупателей косметической продукции Dior Beauty.
Актриса Аня Тейлор-Джой, участница южнокорейской группы Blackpink Джису, модель и художница Шэрон Алекси – это колоритное трио представило новые помады Dior Addict в динамичном проморолике бренда.
Аня Тейлор-Джой стала лицом Dior Addict / Фото Dior
Автором видео стала Лиз Коллинз. Кадры из кампейна распространят на всех цифровых платформах Dior Beauty 1 марта в виде диптихов. Слева можно будет увидеть фото косметического продукта, а справа – снимок одной из героинь съемки с ярким цветом губ. Стилисты дополнили каждый образ аксессуарами и маленькими серебристыми сумочками Dior.
Каждая из них демонстрирует свой уверенный стиль, свой творческий мир и, прежде всего, свою индивидуальность,
– отмечают в пресс-релизе бренда.
В 30-секундном ролике Dior Addict с лозунгом "The new shine lipstick" изображена Джису с микрофоном, Аня Тейлор-Джой и Алекси, творящие искусство. Каждая из них тоже держит помаду в руке.
Джису из Blackpink в рекламной кампании помад / Фото Dior
Помады Dior Addict будут доступны в 4 различных футлярах для многоразового использования, покрытые черным лаком, необработанным денимом, розовым стеганным материалом и металлическим серебром. Новая коллекция включает 40 оттенков. Среди них: Dior 8, "кирпично-красный", 100 Nude Look, реинтерпретация "серого" от Кристиана Диора, и 525 Chérie, розовый оттенок с именем, подмигивающим женщинам, которых сам дизайнер назвал "Chéries".
Питер Филпс, креативный и имиджевый директор по макияжу Dior, работал над созданием помад с лабораториями дома, принадлежащими LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Они сделаны на 90 процентов из ингредиентов натурального происхождения и цветочных масел.