Аня Тейлор-Джой стала обличчям нових помад Dior Addict: елегантне відео

Знаменита акторка Аня Тейлор-Джой взяла участь у рекламній кампанії нової колекції помад Dior Addict. До зйомок кампейну також долучилися корейська співачка Джису та французька мисткиня Шерон Алексі.

Dior представив нову лінійку помад для губ. Бренд запросив на зйомку рекламного ролика 3 абсолютно різних знаменитостей.

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Нова рекламна кампанія Dior Beauty з участю Ані Тейлор-Джой

Нова лінійка помад Dior Addict з'явиться у продажі вже 9 березня 2022 року. Про це бренд ефектно повідомив за допомогою рекламного відео. Елегантна рекламна кампанія призначена підігріти цікавість споживачів косметичної продукції Dior Beauty.

Акторка Аня Тейлор-Джой, учасниця південнокорейського гурту Blackpink, модель і художниця Шерон Алексі – це колоритне тріо представило нові помади Dior Addict в динамічному проморолику бренда.



Аня Тейлор-Джой стала обличчям Dior Addict / Фото Dior

Авторкою відео стала Ліз Коллінз. Кадри з кампейну поширять на всіх цифрових платформах Dior Beauty 1 березня у вигляді диптихів. Ліворуч можна буде побачити світлину косметичного продукту, а праворуч – знімок однієї з героїнь зйомки із яскравим кольором на губах. Стилісти доповнили кожен образ аксесуарами і маленькими сріблястими сумочками Dior.

Кожна з них демонструє свій впевнений стиль, свій творчий світ і насамперед свою індивідуальність,

– зазначають у пресрелізі бренда.

У 30-секундному ролику Dior Addict із лозунгом "The new shine lipstick" зображено Джису з мікрофоном, Аню Тейлор-Джой та Алексі, які творять мистецтво. Кожна з них також тримає помаду в руці.



Джису із Blackpink у рекламній кампанії помад / Фото Dior

Помади Dior Addict будуть доступні в 4 різних футлярах для багаторазового використання, покриті чорним лаком, неопрацьованого деніму, рожевим стьобаним матеріалом і металевим сріблом. Нова колекція включає в себе 40 відтінків. Серед них: Dior 8, "цегляно-червоний", 100 Nude Look, реінтерпретація "сірого" від Крістіана Діора, і 525 Chérie, рожевий відтінок з іменем, що підморгує жінкам, яких сам дизайнер назвав "Chéries".

Пітер Філпс, креативний та іміджевий директор із питань макіяжу Dior, працював з лабораторіями дому, що належить LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, над створенням помад. Вони виготовлені на 90 відсотків з інгредієнтів натурального походження і квіткових олій.

Дивіться елегантний рекламний ролик від Dior Beauty: