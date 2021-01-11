Американская актриса Натали Портман уже несколько лет назад была лицом рекламной кампании легендарных помад Rouge Dior. Еще тогда представители бренда отметили, что страсть лучше всего характеризует помады Dior, а Натали является представительницей именно такой натуры. Теперь звезда снялась в эффектном ролике новой адаптации упомянутого косметического продукта.

Dior напомнили, что весна не за горами, а также позволили каждому почувствовать романтику настоящего Парижа в рекламном ролике новой помады, лицом которой стала известная красавица Натали Портман, сообщает 24 канал.

Читайте также: Красота в 2021: какие бьюти-тренды ждут нас в новом году

Новая помада Dior

Французский бренд обнародовал рекламный ролик своей культовой помады Dior Rouge, но в новой интерпретации, которая получила название The New Couture Lipstick. Натали Портман стала лицом косметического продукта. В видео можно увидеть много красного цвета не только на губах звезды, но и в ее одежде, аксессуарах и даже фотоаппарат Polaroid она использовала соответствующего оттенка. Актриса позировала в стильных и ярких образах, нанося помаду классического красного оттенка на свои губы. Звезда удивила эффектным изменением мимики лица на каждом кадре.

Новая линейка легендарных помад Rouge Dior – The New Couture Lipstick представлена в 4 кутюрных текстурах: матовые, атласные, мерцающие и "металлик". В частности, помады получили обновленный дизайн, но сохранили свою фирменную формулу. Ведь именно благодаря ей продукт имеет насыщенный красный цвет и содержит компоненты, которые одновременно выполняют и функцию ухода за губами. Бренд старается соответствовать последним экологическим тенденциям, поэтому футляры для косметики изготовили в формате рефил (то же средство, но в более простой упаковке).

Добавим, что 39-летняя знаменитость Натали Портман успешно сотрудничает с брендом Dior еще с 2013 года. Перед тем, как стать лицом легендарных помад, она рекламировала ароматы из серии Miss Dior, некоторые продукты из линейки макияжа, включая тени Dior Mono Eyeshadow.

Смотрите, как Натали Портман впервые представила культовые помады Dior Rouge: