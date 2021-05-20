На инстаграм-странице Анны 1,5 миллиона подписчиков. Она делится с поклонниками течением процедуры увеличения губ методом инъекционного вмешательства. В интервью для ютуб-канала "Топ" девушка призналась, что не считала свои губы достаточно красивыми и на этом менять внешность не прекратит.

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Анна Тринчер рассказала об увеличении губ и груди

Анна Тринчер прокомментировала увеличение своих губ. Она заявила: "Я еще грудь себе сделаю. Почему нет? Человек имеет право делать абсолютное все, что он хочет, с совершеннолетнего возраста, не вредя своему здоровью. Если мне что-то не нравится в отражении в зеркале – я иду и это меняю".

Я обожаю большие формы, красивые губы, грудь, ягодицы. У меня такие идеалы красоты. Я к этому стремлюсь. Мне действительно не нравились мои губы, они маленькие и тонкие. Мне нравятся другие губы. Возможно, еще доколю. Хотелось бы чуточку больше,

– поделилась своим мнением Анна.

Отношение исполнительницы к пластическим операциям / Фото из инстаграма Анны Тринчер

По словам певицы, через год вполне вероятно, что она решится на увеличение груди. "Моя внешность – это мои деньги, моя работа. Все, чего я не могу достичь естественным путем, я сделаю". Также 19-летняя блогер говорит, что, если захочет увеличить грудь через год, то выберет хирурга, пройдет все консультации, миллион раз со всеми посоветуется, пощупает разную грудь и сделает себе.

Она подчеркивает, что такие изменения – не для кого-то, а только для нее. "Я себя принимаю, но требую перфекционизма", – добавляет девушка.

Внешность важна для Анны / Фото из инстаграма Анны Тринчер

Смотрите интервью Анны Тринчер: