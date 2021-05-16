Психологи отмечают, что в последнее время все чаще к ним обращаются представительницы прекрасного пола с проблемами опустошенности и внутренней непривлекательности. Чтобы у вас не возникало такого ощущения, и вы были убеждены в высоком уровне своей красоты, сексуальности и женственности, воспользуйтесь действенными советами.

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Как стать более женственной

Быть женщиной – это прекрасно

Прежде всего важно убедиться, что вы также считаете это утверждение правдой. Обычно девушки забывают о своем природном обаянии и привлекательности, если матери в течение всей жизни повторяют им фразы типа: "в жизни нам не легко", "мужчинам нужно только одно", "на внешности акцентируют только легкомысленные женщины", "женщина все постоянно должна тянуть на себе". Теперь нужна кропотливая и долгая работа, чтобы изменить эти установки в голове. Старайтесь заново самостоятельно заняться воспитанием своей женственности. Также можно посещать специализированные тренинги для роста энергии, открытие источника чувственности, развития лучших черт женщины.

Эмоции добавляют женственности

Хладнокровная маска и сокрытие истинных эмоции никому не добавляет сексуальности. Старайтесь больше смеяться, удивляться, подмигивать. Мужчинам нравится, когда женщина искренна в своих эмоциях, как ребенок. Чтобы научиться радоваться мелочям или проявлять сентиментальность при просмотре мелодрам, попробуйте брать пример с страстной Скарлетт О'Хары, от которой мужчины сходили с ума, несмотря на то, что девушка не была образцом сдержанности. Однако даже здесь важно сохранять баланс, чтобы не начинать плакать или смеяться в неуместных ситуациях.

Танцы

Именно такое занятие прекрасно помогает развивать чувственность. Разновидность танцев можно выбирать любую. В зависимости от того, к чему больше склонен ваш характер: фламинго, восточные, классические или другие танцы. Уже через месяц после регулярных занятий вы даже не заметите, как на подсознательном уровне начнете держать спинку ровно, более грациозно двигаться и станете откровенной в своих чувствах.

Ароматы эфирных масел и живых цветов

Создайте в своем пространстве приятную атмосферу. Свежие ромашки или яркие роскошные розы на столе всегда улучшать настроение. Также можно попробовать универсальные ароматические масла. Их можно добавлять в крем или лосьон для тела, шампунь, на их основе некоторые даже создает духи. Особой популярностью среди женщин пользуется ароматерапия. Суть процедуры в том, что человек поочередно вдыхает флюиды 86 аромамасел и определяет, какое ей больше всего понравилось и то, которое совсем неприятно. Во время этого важно не знать названия масел. Каждый аромат отвечает за определенные эмоции. Поэтому и масло, которое вызывает у девушки восторг, указывает на то, что именно таких эмоций ей не хватает. А вот, если запах отталкивает, то значит, что вы блокируете эти эмоции или не готовы принимать такое положение. На основе этих характеристик парфюмеры создают индивидуальный парфюм.

Уход за собой

Красивое платье, новый маникюр, привлекательный макияж – это не главные признаки женственности, но они помогают чувствовать себя более уверенно. Для женщины важно ухаживать за собой. На это всегда нужно тратить много денег. Можно самостоятельно сделать хорошую прическу и простой маникюр.

Здоровье

Чтобы оставаться женственной, нужно заботиться о своем ментальном и физическом здоровье. Тусклый цвет лица, угревая сыпь, проблемы с зубами и кожей, чрезмерная худоба, избыток веса способствуют неуверенности в себе. Поэтому регулярно посещайте врача и не пренебрегайте заботой о своем здоровье.

Просите помощи

Мужчины молча стремятся быть защитниками своих любимых женщин и семьи. Чтобы стать более женственной, не стесняйтесь просить о помощи. Быть сильной и независимой – это модно в современном мире, но не забывайте, что в каждом из нас живет маленькая девочка, которой иногда нужна защита.