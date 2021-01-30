51-летняя американская актриса, известная по роли Рейчел в культовом сериале "Друзья", Дженнифер Энистон редко делает эксперименты со своим имиджем. Звезда отдает предпочтение незначительным бьюти-изменениям, которые модно освежают ее образ. На этот раз она обновила цвет волос, чем вызвала активные обсуждения в соцсетях и начала новый hair-тренд 2021.

Источник: инстаграм Дженнифер Энистон

На своей инстаграм-странице Дженнифер опубликовала селфи с автором ее новой прически Крисом Макмилланом. Внимательные поклонники сразу заметили, что она изменила цвет волос и стала почти блондинкой.

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Модное окрашивание волос Дженнифер Энистон

На протяжении многих лет Дженнифер Энистон не изменяет одному цвету волос, но hair-стилисту Крису Макмиллану иногда позволяет освежить ее стрижку и обновить оттенок шевелюры. Именно Крис был автором культовой стрижки "Рейчел", которая была главным трендом в индустрии красоты на протяжении многих лет.

На этот раз популярная актриса сделала селфи со своим hair-стилистом и продемонстрировала новую прическу: каскадная стрижка и окрашенные волосы с эффектом выгоревших прядей. Колористы прогнозируют, что такое светлое мелирование будет одной из самых модных техник окрашивания 2021.

С помощью натурального окрашивания, которое будет трендом этого года, кардинально изменить образ не удастся, но оно имеет свойство визуально омолаживать и удачно подчеркивать черты лица, делая их более гармоничными.

В частности, Дженнифер Энистон появилась на снимке с макияжем в нюдовых тонах, который также является модным в этом сезоне. К публикации она добавила надпись: "Итак мы вернулись". Таким образом она намекнула на продолжение съемок сериала "Утреннее шоу".

Фотографии актрисы, которые собрали уже более 4 миллионов 200 тысяч одобрений, вызвали восхищение у ее подписчиков в инстаграме. Они начали активно комментировать обновление имиджа знаменитости: "Вау", "Ты просто несравненная", "Я влюблена в твои стрижку и цвет волос".