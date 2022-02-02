Анита Луценко привыкла носить каре. Поэтому длинные пряди фитнес-тренера удивили ее фолловеров. В комментариях к новым публикациям они отметили, что не узнали блогера, а также кое-кто спутал ее с другими знаменитостями.

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Анита Луценко показала свои снимки без фотошопа

Мать 6-летней дочери также может похвастаться отличной физической формой без использования фотошопа. Смелые фотографии Аниты Луценко уже успели собрать несколько тысяч предпочтений.

На отдыхе спортсменка сначала организовала себе соблазнительную фотосессию в красном платье и с новой прической – темно-каштановыми локонами средней длины. Затем Анита опубликовала смелые фото у бассейна в красном купальнике без макияжа и с небрежной "мальвинкой" (часть волос собрала в высокий пучок, а остальные оставила распущенными). К серии этих кадров она добавила шутливое описание: "Думала, как бы назвать серию фото, и определилась. Придет серенький волчок и укусит за бочок".

Анита Луценко сменила прическу / Фото из инстаграма звезды

Анита Луценко без макияжа / Фото из инстаграма звезды

Анита Луценко на отдыхе / Фото из инстаграма звезды

Эффектный вид Аниты Луценко / Фото из инстаграма звезды

Также есть кадры, на которых Анита позировала в воде.

Аниту Луценко не узнали без мейкапа и с длинными волосами / Фото из инстаграма звезды

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