Модный мейк-ап Риты Оры побуждает отважиться на смелый эксперимент уже этой зимой. Яркий акцент на веках – то, что надо для интересного образа.
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Смелый макияж Риты Оры в розовых оттенках
Рита Ора делится стильными фотографиями на своей инстаграм-странице, где у нее более 16 миллионов подписчиков. В этот раз певица позировала в школьной униформе с ярким макияжем и модным пучком на вьющихся волосах с трендовым эффектом небрежности. "Это девушка в школе, которая носит форму, но всегда попадает в неприятности из-за того, что не носит ее должным образом. Да, это была я", – добавила в описании к публикации трендсеттерша.
Даже зимой стоит экспериментировать с яркими оттенками в мейк-апе. Недавний бьюти-образ Риты Оры вдохновляет на это. Звезда продемонстрировала эффектный макияж и воздушную прическу, которые освежают внешний вид. Чтобы подчеркнуть свой взгляд, Рита использовала ярко-розовые тени для век, которые дополнила легким бронзером и помадой в тон.
Розовые тени прекрасно сделали акцент на цвете глаз звезды и ее смуглой коже. В частности, стоит добавить, что подобные оттенки мгновенно улучшают настроение даже в зимнюю непогоду. Поэтому если вы хотите удивить окружающих и увидеть себя в новом свете, обратите внимание на бьюти-совет от Риты.
Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы
Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы
Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы
Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы
Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы
Реакция поклонников
- "Тени для глаз – огонь";
- "Такой вид тебе очень идет";
- "Pink Floyd – еще один тренд";
- "Ты была красивой ученицей, я уверена";
- "Ты всегда прекрасна".