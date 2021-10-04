Без типичной листвы и желтого цвета: 5 трендов маникюра, которые надо попробовать этой осенью

Осенью маникюр должен быть особенно уютным и красивым. Чтобы сделать тематический и модный нейл-дизайн без осенних клише, обратите внимание на синий цвет вместо оранжевого или нейтральный телесный, который подойдет к любому образу.

Осенью в макияж вернулись темные тени и красная помада, а с маникюром можно смело экспериментировать. В 2021 году в тренде не будут привычные оттенки для покрытия ногтей.

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Глубокий синий

Поклонницам меланхоличных цветов подойдет глубокий и приятный синий. Этой осенью вместо теплых красных, апельсиновых и бордовых оттенков, выбирайте различные вариации синего – от василькового до цвета лунной ночи. Такой маникюр будет интересно и модно выглядеть.



Модный маникюр / Фото из инстаграма @opi_professionals

Лесной зеленый

Зеленый цвет не теряет своей популярности, которую получил в течение этого года. Если летом доминировали яркие и кислотные его оттенки, то осенью трендовыми будут более естественные варианты: цвет хвои, мха, базилика.



Маникюр в цвете природы / Фото из инстаграма @chillax_nails

Нейтральный телесный

Вечной классикой остается маникюр в телесном цвете. Он будет удачно гармонировать с различными образами, поэтому не будет необходимости волноваться, что надеть сегодня. Чтобы маникюр имел более дерзкий стиль, покройте его сверху матовым слоем.



Стильный оттенок для покрытия ногтей / Фото из инстаграма @ the.manilab

Насыщенный темный

Осень – самое время для "панкового" нейл-дизайна. Поэтому попробуйте сделать маникюр в черном, темно-фиолетовом или других цветах, которые придадут образу выразительности и остроты. Модным в этом сезоне будет фиолетовый цвет в разных тонах от теплого сливового до почти черного.



Фиолетовый имеет эффектный вид / Фото из инстаграма @opi_professionals

Кофе с молоком

Различные оттенки коричневого осенью 2021 года на пике популярности. Различные варианты цвета кофе стоит использовать в своем маникюре. Чтобы разнообразить покрытие, добавляйте блестки, рисунки или узоры.



Трендовый нейл-дизайн на осень / Фото из инстаграма @ana__nava