С помощью маникюра можно не только придать рукам ухоженный вид, но и сделать вообще любой образ более стильным. Для осени удачным решением станет маникюр в цвете кофе. Среди его преимуществ: актуальность, универсальность, большой выбор оттенков коричневого и модных дизайнов.

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Кофейный маникюр – тренд осени 2021

Глянцевые покрытия

Вместо матового покрытия осенью стоит отдать предпочтение глянцевому, как и делают модные инфлуенсеры. Не ограничивайтесь только темными коричневыми оттенками. Также на ногтях эффектно будут смотреться светло-кофейные вариации. Эксперименты с цветами – это возможность создать уникальный маникюр. Можно выбрать оттенок, который соответствует тону кожи, а затем, наоборот, попробовать контрастное покрытие.



Френч в коричневом цвете / Фото с инстаграма @lemanoir



Модный нейл-дизайн / Фото с инстаграма @lemanoir



Стильное покрытие / Фото с инстаграма @moskvichka_nails



Кофе с молоком и блеском / Фото с инстаграма @_tinamaria

Микс светлых и темных оттенков

Тренд на нейл-арт остается актуальным, а фотографии с креативными дизайнами покоряют инстаграм. Для осени больше всего подойдет маникюр в 2 кофейных оттенках – черном и светлом. Смело рисуйте узоры на однотонном фоне, проводите контрастные линии или даже поработайте с маленькими цветочками и леопардовым принтом на ногтях. Благодаря сдержанной модной палитре из нескольких цветов маникюр будет уместен и будет гармонировать с осенним уютным нарядом. Позвольте себе проявить фантазию.



Красивые цветы на ногтях / Фото с инстаграма @overglowedit



Интересные рисунки / Фото с инстаграма @ retro.nailbar



Леопардовый принт / Фото с инстаграма @ nails.ninetynine

Градиентный маникюр

Еще одна нейл-тенденция, идеальная для осени – градиент в теплых кофейных оттенках на ногтях. Чтобы повторить модный маникюр, вам понадобится 5 лаков в различных оттенках: от молочного до шоколадного, чтобы покрыть отдельный ноготь. Накрасьте ноготь большого пальца светлым лаком, а мизинец пусть будет темным. Такой нейл-дизайн легко повторить даже своими руками. В частности, градиентный маникюр в коричневых тонах не будет скучным.



Маникюр в трендовых оттенках / Фото с инстаграма @ april.to.you