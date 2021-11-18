В Украине впервые была изобретена и запатентована авторская система окрашивания волос "Пенные бани" украинской колористкой Натальей Головченко. Преимуществ у этой процедуры очень много.

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Окрашивание волос "Пенные бани" от Натальи Головченко

Тот, кто хоть раз попробовал "Пенные бани", уже не сможет краситься с помощью другой техники. Так как "Пенные бани" повышают стойкость цвета, что является основным запросом у многих девушек. Добавление активных компонентов во время окрашивания улучшает структуру волос. Для клиентов с испорченным волосами – это спасение, а для тех, клиентов, которые боятся повредить волосы – "Пенные бани" – это решение. Особенно, если вы хотите получить "блонд".

Немало красавиц мечтают о роскошном, дорогом "блонде", но получают его далеко не всегда и в силу того, что приходится выбирать – либо здоровые волосы, либо соблазнительные белокурые пряди, возвращаются к более темным цветам, в другом случае – продолжают высветлять, и последствия бывают крайне печальными. "Пенные бани" решают эту исконную проблему блондинок. Система позволяет создать дорогой, шикарный и главное чистый "блонд" без желтизны и полос.



Автор системы окрашивания "Пенные бани" / Фото Натальи Головченко



Материалы для проведения процедуры "Пенные бани" / Фото Натальи Головченко



Смесь для окрашивания волос / Фото Натальи Головченко

Еще одним несомненным преимуществом окрашивания "Пенными банями" для клиента является то, что цвет остается насыщенным и не вымывается в грязные оттенки.

Поскольку окрашивание – это все же химический процесс, клиенты часто беспокоятся о том, чтобы не навредить своему здоровью, особенно это люди, которые склонны к аллергии и беременные. Были случаи, когда клиент приходил с шелушением кожи головы, и после окрашивания оно проходило.

Это похоже на чудо, но нет, это четко продуманная система окрашивания, которая открывает клиентам большой выбор цветов и оттенков, а самое главное – чистых и стойких.

Смотрите работы Натальи Головченко, выполненные с помощью авторской системы окрашивания "Пенные бани"