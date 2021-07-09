Бьюти-образы на все случаи лета: оригинальные и красивые кадры

Летний макияж должен быть уникальным и универсальным и подходить для любого неожиданного события. Поэтому каждой девушке пригодятся 4 идеи мейк-апа на разный вкус.

Летом не стоит наносить много декоративной косметики на кожу. Достаточно использовать лишь те продукты, которые удачно подчеркнут вашу естественную красоту.

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4 бьюти-образа на все случаи лета

Nude looks

Чтобы повторить такой простой и невероятно красивый макияж, вам понадобятся телесная помада и персиковые румяна. Волосы следует уложить мягкими локонами. Бьюти-образ трудно назвать инстаграмным, но для повседневной жизни летом он является особенно уместным и легким.



Классический бьюти-образ / Фото Vogue

Red Alert

О помадах не нужно забывать даже в новых социальных условиях – необходимости носить маску в общественных местах. Карантинные ограничения почти позади, поэтому самое время примерить вновь дерзкий, бескомпромиссный красный оттенок на своих губах.



Мейк-ап с красной помадой / Фото Vogue

В стиле 60-х

Образы 60-х уже стали классикой на модных показах. Например, новая коллекция Демны Гвасалии для Balenciaga Couture 2021 – 22 доказала, что сочетание мягких стрелок-бананов с сочной оранжевой помадой и локонами, как у Джен Биркин, может выглядеть очень эффектно. Бьюти-образы стали оммажем эпохе, когда творили великие дизайнеры.



Летний макияж / Фото Vogue

Стоит выделить

Подчеркнуть глаза с помощью черного карандаша вдоль контура – дерзкий прием, о котором регулярно напоминают бьюти-образы на шоу Dior и макияж Билли Айлиш.



Модный макияж в стиле Dior / Фото Vogue