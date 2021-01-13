Красивые и ровные стрелки – вызов едва не для каждой девушки. Макияж со стрелками является классикой бьюти-образа, который всегда имеет модный и привлекательный вид. Однако нарисовать идеальные стрелки не так просто, как кажется. Поэтому вам пригодится "шпаргалка", которая облегчит этот процесс.

Нанесение стрелок – это искусство, ведь их существует несколько видов. Полезная бьюти-шпаргалка, которая поможет красиво нарисовать любые стрелки, должна быть у каждой женщины, пишет Grazia.

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Как нарисовать стрелки: бьюти-шпаргалка по макияжу

Классический стиль

Такие стрелки уместны для любого случая жизни. Их преимущество в том, что они делают взгляд более выразительным, подчеркивают цвет глаз, имеют безупречный, а не вульгарный, вид.

Чем рисовать: заостренным черным или коричневым карандашом для глаз.

Как рисовать: начинайте выводить стрелку от внутреннего угла глаза к внешнему. Рисуйте только на верхних веках. Если хотите поэкспериментировать с толщиной стрелки, то каждый раз проводите дополнительную полную линию, избегайте разорванных штрихов, чтобы не испортить форму.



Как рисовать классические стрелки / Фото из инстаграма Хунг Ваннго

Стрелки в стиле "кошачьего глаза"

Макияж глаз с "кошачьими стрелками" будет удачным решением для дополнения образа на вечеринку или для встречи с друзьями. Особенностью мейкапа в таком стиле является то, что он одновременно имеет праздничный и изящный вид.

Чем рисовать: жидким или гелевым лайнером.

Как рисовать: начало стрелки должно быть во внутреннем углу глаза, продолжайте ее рисовать к внешнему, двигаясь только по верхнему веку. Чтобы не деформировать стрелки, делая их толще, проводите сплошные дополнительные линии, избегайте штрихов.



Кошачьи стрелки / Фото из инстаграма @itslaura.makeup

Белые стрелки

Выбирать такой макияж стоит по случаю романтического свидания или для тематической вечеринки. С помощью такого бьюти-трюка можно визуально увеличить глаза, выделить взгляд, убрать следы усталости.

Чем рисовать: самым удобным вариантом будет белый карандаш.

Как рисовать: чтобы создать белые стрелки, нужно делать акцент во внутреннем углу глаз, затем тщательно выводите линию по участку роста верхних ресниц. В частности, в этом случае следует слегка выделить нижние веки, а затем хорошо растушуйте стрелки до складки верхних век.



Как создать белые стрелки / Фото из инстаграма @saraivaclarice

Стрелки в стиле smoky

Создавать такие эффектные стрелки стоит тогда, когда вы хотите иметь особый праздничный вид. Главными преимуществами макияжа глаз в стиле smoky является то, что он никогда не выйдет из моды и будет обольстительно выглядеть, независимо от вашего разреза глаз.

Чем рисовать: тенями темных оттенков и плотной скошенной кистью.

Как рисовать: прежде всего немного намочите кисть в воде. Тогда наберите на нее темный пигмент и точечно начинайте касаться века по его контуру. После нанесения линий растушуйте продукт, делая акцент на уголках глаз.



Бьюти-шпаргалка для создания стрелок / Фото из инстаграма Ханг Ваннго

Перламутровые стрелки

Макияж идеально подойдет тем, кто привык отвечать последним бьюти-тенденциям. Перламутровые стрелки можно сделать для неформальной вечеринки, коктейльной party или на обед с друзьями или коллегами. В частности, такими эффектными стрелками можно интересно обыграть цвет глаз, не используя много декоративной косметики.

Чем рисовать: мягким цветным карандашом для век с блестками или эффектом металлик.

Как рисовать: важно не пытаться создать слишком четкие линии. Сначала подведите линию роста нижних ресниц, затем нарисуйте стрелки на верхнем веке. Можно растушевать продукт спонжем, если есть такая необходимость. Кареглазым красавицам стоит обратить внимание на зеленые, золотые и темно-синие оттенки карандашей, для серых глаз подойдут серебристый, голубой цвет или хаки, голубоглазым – зеленый, оранжевый или лиловый.



Перламутровые стрелки / Фото из инстаграма @divina.por.siempre

Многослойные стрелки

Мейкап глаз с двойными стрелками следует делать по особому случаю: свадьба, юбилей, официальное мероприятие. Они придадут образу аристократичности и изысканности. Трансформируют вас в уверенную в себе светскую даму.

Чем рисовать: черной жидкой подводкой и серебристым специальным карандашом.

Как рисовать: начните с создания длинной стрелки по схеме "кошачьего глаза". Когда первая стрелка высохнет, поверх нее аккуратно проведите серебристым карандашом. Стильный макияж глаз готов.



Техника создания многослойных стрелок / Фото из инстаграма @luzluci20