Даже если вы не выспались из-за бурной вечеринки или просто беспокоит бессонница, то все нежелательные последствия на лице можно скрыть с помощью макияжа. Воспользовавшись действенными бьюти-трюками, вы будете иметь привлекательный вид, как будто только что вернулись с отдыха.

Источник: Cosmopolitan

Красивый макияж, который удачно маскирует все признаки бессонной ночи, является залогом удачного дня для каждой женщины. Ведь таким образом вы будете чувствовать себя уверенно благодаря безупречному виду.

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Бьюти-трюки, чтобы скрыть признаки недосыпа

Начните с макияжа глаз: нанесите тени на внешние уголки верхних век, чтобы они были на несколько тонов темнее естественного оттенка кожи, а внутренние уголки глаз покройте пигментом, который едва заметно мерцает. На основной части век растушуйте матовые тени очень светлого оттенка.

Замаскируйте темные круги под глазами с помощью корректора яркого желтого оттенка, который нейтрализует синеву. Важно наносить продукт тонким слоем.

Нарисуйте узкую линию между ресницами и глазом карандашом бежевого оттенка. Таким образом вы визуально увеличите глаза и скроете покраснение век.



Маскировки недосыпа косметикой / Фото из инстаграма Саши Литвин

Пользуйтесь праймером с сияющим эффектом. Старайтесь наносить его равномерно, чтобы поверхность кожи была гладкой и отдохнувший вид.

Классический, но действенный метод. Нарисуйте губы яркой помадой, чтобы внимание привлекали они, а не ваши красные глаза.

Не используйте тональный крем. Если вы нанесете тональную основу на все лицо, то только подчеркнете свой "несвежий" вид. Однако существует полезен лайфхак: можно добавить несколько капель увлажняющего крема к тональному. Таким образом тон будет более естественным.

Воспользуйтесь накладными ресницами. Если у вас отекли глаза, то несколько пучков наклеенных ресниц освежат взгляд.



Лайфхак для макияжа / Фото из инстаграма Саши Литвин