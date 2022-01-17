Бьюти-ошибки: что мешает бровям быть идеальными

На пути к идеальным бровям некоторым женщинам свойственно допускать распространенных ошибок. Узнайте о них, чтобы ваши брови имели модный и ухоженный вид.

Брови способны кардинально менять внешность. Чтобы достичь эффекта натуральных густых бровей и надолго сохранить их естественную красоту, нужно избегать распространенных ошибок в ежедневном уходе за ними и в макияже.

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Ошибки на пути к идеальным бровям

Неправильный уход

Как кожа лица и волос, брови и ресницы также требуют тщательного ухода. Обычно проблемы с бровями связаны с сухой шелушащейся кожей. Чтобы избежать этого, прежде всего стоит отказаться от умывания горячей водой. Ведь высокая температура воды способствует сухости волос и делает их более тусклыми и ломкими. Зимой, когда брови и так сухие, воздействие горячей воды особенно заметно. Поэтому нельзя забывать о питании и увлажнении бровей. Эксперты советуют каждый вечер наносить на брови специальные масла, аккуратно массировать их по линии роста волос и каждый день расчесывать специальной щеточкой. Таким образом вам удастся сохранить красоту бровей и стимулировать их рост.

Домашняя коррекция

Многие женщины не готовы доверить свои брови мастерам и салонам, поэтому иногда могут злоупотреблять домашней коррекцией. Если вы замечаете, что вид бровей портится, то лучше обратиться к профессионалу, чтобы избежать случайных ошибок и ошибочных действий.

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Самостоятельная стрижка

Обычно обладательницы густых бровей с длинными волосками от природы допускают ошибки во время самостоятельной стрижки. Суть проблемы заключается в том, что неправильная стрижка может привести к нарушению направления роста волос, а впоследствии – к потере формы бровей. Из-за этого брови будут иметь неопрятный вид, торчать в разные стороны, а также их будет трудно зафиксировать даже специальным гелем.

Неправильный макияж

Чересчур четкий и яркий макияж бровей с эффектом татуажа – антитренд, который визуально добавляет лицу человека лишнего возраста. Если у вас и так густые темные брови, то их достаточно расчесать и легонько зафиксировать прозрачным гелем или тушью. В противном случае можно закрасить пустое пространство карандашом натурального оттенка, избегая четких линий не игнорируя растушевку.