Ольга Романова, визажист и основательница бренда RomanovaMakeUp, поделилась бьюти-секретами, которые помогут быстро сделать макияж для особого вечернего мероприятия.

Для вдохновения Эмили Ратаковски показала вечерний макияж в модном синем оттенке: фото

Секреты создания быстрого и модного вечернего макияжа

В вечернем мейкапе обычно стоит делать акцент на взгляде или на губах. Независимо от того, что вы выберете, особое внимание следует уделить участку вокруг глаз. Нанесите кремовый хайлайтер на нижние веки, затем участки сверху и снизу проработайте корректором, а после этого зафиксируйте результат прозрачной пудрой. Таким образом вы создадите идеальную основу для макияжа.

В 2022 макияж глаз в стиле 70-х будет в тренде. В этом случае важно хорошо поработать с ресницами. Иногда даже можно использовать накладные. Провести манипуляцию можно своими руками. Первым делом подготовьте "базу": нанесите на верхнее веко (если хотите, то подчеркивайте и нижнее) мерцающие тени бежевых оттенков. Потом клейте ресницы. Кому-то проще использовать пучки, а кому-то – ленточные варианты. Завершающим этапом должна стать прорисовка верхних ресниц тушью.



Вечерний образ / Фото из инстаграма Патрика Та

Если макияж глаз яркий, то губы следует делать максимально нейтральными. Визажист Ольга Романова любит ставить в центре верхней губы "птичку" карандашом пудрового оттенка и проводить линии до внешнего уголка. Нижнюю губу можно подчеркнуть по схожему принципу: из центра к периферии. Также губы будут иметь красивый вид, если нанести на них персиковый пигмент, который не будет липким и не растечется за контур.

Вечерний мейкап прекрасно освежат румяна. Ольга отмечает, что этот косметический продукт обладает моментальным омолаживающим эффектом. Наиболее универсальными являются нежно-розовые оттенки кремовых текстур с мелкими светоотражающими частицами. Такие румяна идеально дополнят праздничный бьюти-образ. Достаточно просто улыбнуться, нанести их на "яблочки" щек, а затем аккуратно распределить по направлению из центра к вискам.



Как сделать образ интереснее / Фото из инстаграма Ханга Ваннго

Отдельно стоит выделить особенности вечернего макияжа для зрелой кожи. В таком случае запрещено "перегружать" лицо. Область вокруг глаз достаточно покрыть консилером с лифтинг-эффектом и легкой текстурой, чтобы предотвратить скатывание средства в морщины. Затем выравнивайте рельеф кожи с помощью тонального средства с идентичным эффектом.

Бьюти-лайфхак: используйте пудру для скульптурирования на несколько оттенков темнее, чем естественный тон дермы. С ее помощью можно выделить линию подбородка, скулы, а также височные впадины, подымая таким образом верхний уголок века. Наносите пудру кистью со срезом 45 градусов.



Модный макияж / Фото из инстаграма Ханга Ваннго

Далее нужно освежить лицо румянами персиковых или грейпфрутовых оттенков. А брови выделяйте специальным карандашом, оттенок которого максимально приближен к натуральному цвету. Затем нанесите сатиновые тени на верхние веки, чтобы "открыть" взгляд, подчеркните контур глаз карандашом (лучше выбирать темно-серый или темно-коричневый, потому что черный визуально делает взгляд уставшим). Подкрутите ресницы и нанесите тушь. Образ станет ярче, если на губы нанести помаду ягодного оттенка.