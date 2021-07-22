Бьюти-секреты помогают женщинами всегда выглядеть идеально и поражать окружающих своей красотой. Перед особым мероприятием или свадьбой следует начать подготовку заранее. Fashion & celebrity-фотограф рассекретила свои процедуры красоты, которые пригодятся каждой.

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Перед свадьбой или "на выход": бьюти-советы Сони Плакидюк

Соня Плакидюк на себе попробовала секреты красоты и процедуры, которые стоит сделать перед важным выходом в свет. Фотограф говорит: "Прекрасно понимаю, как хочется на фото и видео с торжества выглядеть конфеткой. Первое, с чем нужно помочь лицу, – избавиться от лишней воды, она будет добавлять возраста и килограммов. За 1 – 2 недели начните делать лимфодренажные самомассажи лица и лежать на валике для исправления осанки – у вас существенно посвежеет кожа и даже (не поверите) втянется живот".

Звездная красавица также советует обратиться к специалистам, чтобы пройти курс качественных микротоков. Процедура включает воздействие очень малой амплитуды и частоты на кожу. Чтобы процесс был действенным, специалисты используют необходимые косметические препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами и коллагеном.

Это суперпроцедура для невест! Она вообще не мучительна, даже наоборот – приятна. Ощущается тепло и легкое покалывание,

– добавила эксперт модельного реалити.

Также Соня рассказала, что обычно бьюти-процедуры, которые дают выраженный эффект, сопровождаются сильными болевыми ощущениями. Однако курс качественных микротоков не таков. В частности, после манипуляции не нужен никакой период восстановления.

А вот от чистки, мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии и других подобных процедур Соня настоятельно рекомендует отказаться при подготовке к важному событию.

Ни в коем случае не делайте чистку и любые инъекционные штуки незадолго до торжества – вы не знаете, как именно отреагирует на стресс ваше лицо. Лучше не рисковать,

– подчеркивает фотограф.