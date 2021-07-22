Как выглядеть безупречно на свадьбе или другом важном мероприятии: бьюти-советы Сони Плакидюк

Звездная фэшн-фотограф и эксперт модельного реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински", которое показывал "Новый канал", Соня Плакидюк знает, как каждая женщина стремится иметь безупречный вид на собственной свадьбе или на важной вечеринке по другому случаю. Поэтому известная красавица поделилась собственными действенными бьюти-советами, которые помогут вам подготовиться к празднику.

Бьюти-секреты помогают женщинами всегда выглядеть идеально и поражать окружающих своей красотой. Перед особым мероприятием или свадьбой следует начать подготовку заранее. Fashion & celebrity-фотограф рассекретила свои процедуры красоты, которые пригодятся каждой.

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Перед свадьбой или "на выход": бьюти-советы Сони Плакидюк

Соня Плакидюк на себе попробовала секреты красоты и процедуры, которые стоит сделать перед важным выходом в свет. Фотограф говорит: "Прекрасно понимаю, как хочется на фото и видео с торжества выглядеть конфеткой. Первое, с чем нужно помочь лицу, – избавиться от лишней воды, она будет добавлять возраста и килограммов. За 1 – 2 недели начните делать лимфодренажные самомассажи лица и лежать на валике для исправления осанки – у вас существенно посвежеет кожа и даже (не поверите) втянется живот".

Звездная красавица также советует обратиться к специалистам, чтобы пройти курс качественных микротоков. Процедура включает воздействие очень малой амплитуды и частоты на кожу. Чтобы процесс был действенным, специалисты используют необходимые косметические препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами и коллагеном.

Это суперпроцедура для невест! Она вообще не мучительна, даже наоборот – приятна. Ощущается тепло и легкое покалывание,

– добавила эксперт модельного реалити.

Также Соня рассказала, что обычно бьюти-процедуры, которые дают выраженный эффект, сопровождаются сильными болевыми ощущениями. Однако курс качественных микротоков не таков. В частности, после манипуляции не нужен никакой период восстановления.

А вот от чистки, мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии и других подобных процедур Соня настоятельно рекомендует отказаться при подготовке к важному событию.

Ни в коем случае не делайте чистку и любые инъекционные штуки незадолго до торжества – вы не знаете, как именно отреагирует на стресс ваше лицо. Лучше не рисковать,

– подчеркивает фотограф.