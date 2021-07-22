Як виглядати бездоганно на весіллі або іншому важливому заході: б'юті-поради Соні Плакидюк

Зіркова фешн-фотографиня та експертка модельного реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи", яке показував "Новий канал", Соня Плакидюк знає, як кожна жінка прагне мати бездоганний вигляд на власному весіллі чи на важливій вечірці з іншої нагоди. Тому відома красуня поділилася власними дієвими б'юті-порадами, які допоможуть вам підготуватися до свята.

Б'юті-секрети допомагають жінками завжди виглядати ідеально і вражати оточуючих своєю красою. Перед особливим заходом чи весіллям слід розпочати підготовку заздалегідь. Fashion & celebrity-фотографиня розсекретила власні процедури краси, які стануть у нагоді кожній.

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Перед весіллям або "на вихід": б'юті-поради Соні Плакидюк

Соня Плакидюк на собі спробувала секрети краси і процедури, які варто зробити перед важливим виходом у світ. Фотографиня каже: "Чудово розумію, як хочеться на фото та відео з торжества виглядати цукерочкою. Перше, з чим потрібно допомогти особі, – позбутися зайвої води, вона буде додавати і віку, і кілограмів. За 1 – 2 тижні почніть робити лімфодренажні самомасажі обличчя та лежати на валику для виправлення постави – у вас суттєво посвіжішає шкіра і навіть (не повірите) втягнеться живіт".

Зіркова красуня також радить звернутися до фахівців, аби пройти курс якісних мікрострумів. Процедура передбачає вплив дуже малої амплітуди та частоти на шкіру. Щоб процес був дієвим, спеціалісти використовують необхідні косметичні препарати, насичені вітамінами, амінокислотами та колагеном.

Це суперпроцедура для наречених! Вона взагалі не болісна, навіть навпаки – приємна. Відчувається тепло й легке поколювання,

– додала експертка модельного реаліті.

Також Соня розповіла, що зазвичай б'юті-процедури, які дають виражений ефект, супроводжуються сильними больовими відчуттями. Проте курс якісних мікрострумів не є таким. Зокрема, після маніпуляції не потрібен жоден період відновлення.

А ось від чистки, мезотерапії, біоревіталізації, ботулінотерапії та інших подібних процедур Соня наполегливо рекомендує відмовитися при підготовці до важливої події.

У жодному разі не робіть чистку та будь-які ін'єкційні штуки незадовго до торжества – ви не знаєте, як саме відреагує на стрес ваше обличчя. Краще не ризикувати,

– наголошує фотографиня.