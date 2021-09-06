Боб с подкатыванием: hair-стилисты назвали самую модную стрижку осени 2021

Решившись на кардинальную смену имиджа, следует отдавать предпочтение трендовым вариантам. Например, стрижка "боб-каре с подкатыванием" снова вернется в моду этой осенью и станет хитом 2021.

Преимущество оригинальной вариации боб-каре в том, что ее почти не нужно укладывать, а также она будет отлично смотреться на волосах любого типа и подойдет женщинам всех возрастов. В этом осеннем сезоне стоит попробовать tucked bob, который был на пике популярности в 90-х.

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Tucked bob или боб с подкатыванием или подкручиванием предполагает короткую длину волос, которые будут красиво обрамлять лицо, а концы прядей будут эффектно закручены. Прекрасным примером из прошлого служат фото Умы Турман в "Криминальном чтиве" и Натали Портман в "Леоне".

Ведущие hair-стилисты убеждают, что "подкатывать" боб снова модно. Для разнообразия можно сделать стрижку чуточку скошенной – пряди возле лица оставить более длинными, а на затылке – более короткими. Также модным решением будет дополнить стрижку челкой. Во время укладки такого каре следует использовать браш среднего диаметра.

В течение последних 5 лет боб-каре является наиболее актуальной стрижкой благодаря своей универсальности. Такая прическа подходит любому типу внешности и структуре волос. Даже если у вас волнистые локоны, то боб может иметь более уникальный вид на такой шевелюре. Однако вместо классического боба всегда можно выбрать один из его стильных видов.

Боб с подкатыванием сочетает в себе обольстительность, изящество и дерзость одновременно. Стрижка является простой, поэтому уход за ней не требует особых усилий: прядям на затылке позволяйте высыхать естественным способом, а передние части волос укладывайте брашем или закручивайте с помощью круглой щетки и высушивайте феном, зачесывая волосы назад. Таким образом вы получите эффектный объем и необходимую текстуру.

Благодаря стильному бобу можно придать своему образу кокетливый французский шик, женственность и нежность. Поэтому самое время вдохновиться на перемены.

Боб с подкатыванием – хит осени 2021



Закрученные пряди в боб-каре / Фото из инстаграма @jhair_stylist



Модный боб из 90-х на примере Натали Портман / Фото Getty Images



Боб-каре Умы Турман / Фото Cosmopolitan



Трендовая стрижка осени 2021 / Фото из инстаграма @rosiestorerr



Стильная вариация боб-каре / Фото из инстаграма @taylorlashae



Способ носить боб с подкатыванием / Фото из инстаграма @lofficielbrasil