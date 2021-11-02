Представители Colourpop обожают создавать тематические бьюти-линейки. На этот раз коллекция вдохновлена классическим хэллоуинским фильмом "Фокус-покус".

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Colourpop представили вторую коллекцию по мотивам "Фокус-покус"

Диснеевский фильм "Фокус-покус" 1993 года, главные роли в котором исполнили Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими, до сих пор остается популярным для просмотра во многих семьях в день Хэллоуина. Теперь поклонники этого праздника смогут сделать себе тематический макияж с помощью косметики из коллекции продуктов для макияжа. Colourpop выпустили свою вторую коллекцию, посвященную фильму "Фокус-покус".

В коллекцию под названием Coven Crew вошла палетка теней для век Witching Hour, которая состоит из 12 разнообразных оттенков, подходящих для осенних образов или же смелого макияжа на празднование Хеллоуина. Среди них – сияющий фиолетовый, золотой, изумрудный, а также матовые оттенки для базы. Цвета имеют тематические названия. Например: "Подземелье", "Полнолуние" и "Зелье жизни".

В частности, в Coven Crew представлены кремовые помады черного, фиолетового и нюдового цвета, 3 отдельных оттенка теней, зеркальце с черной кошкой, а также свеча с ароматом каштана.



Косметика для мейкапа ведьмы / Фото из инстаграма Colourpop



Зеркальце от Colourpop / Фото из инстаграма бренда



Линейка косметики к Хэллоуину / Фото из инстаграма Colourpop