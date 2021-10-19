Блогер, визажист и активист Бретман Рок впервые взялся за создание уходовых косметических продуктов. Он сразу удивил необычной коллаборацией с брендом, который выпускает средства для ухода за кожей. Рок представил авторскую формулу Curology RX для одноименного бренда.

Вам будет интересно От розовых волос до макияжа Харли Квин: вспоминаем лучшие бьюти-образы Леси Никитюк

Бретман Рок создал собственную формулу продуктов по уходу за кожей

На инстаграм-странице Бретмана почти 18 миллионов подписчиков. Он часто поражает поклонников креативными бьюти-образами и фотосессиями в откровенном наряде. Для съемки новой рекламной кампании блогер примерил футуристические образы и позировал на пурпурном фоне с продуктами Curology.

Блогер рассказал, что часто пользуется продуктами Curology для увлажнения, очистки, а также персонализированными формулами, которые предлагает бьюти-бренд. Рок добавил, что согласился работать с Curology из-за того, что сотрудничество предложил член команды азиатского происхождения.

Брэтман также отметил: "Для меня важно, что американцы азиатского происхождения и креативные люди, похожие на меня, позволили мне стать частью этого. В этой съемке такая большая сила, и это гораздо больше, чем съемка про уход за кожей, это мое творческое видение, в которое поверил Curology, и это видение, которое я должен иметь, потому что другой член моего сообщества позволил мне это сделать".

Больше об авторской формуле Бретмана Рока и средствах от Curology можно узнать на официальном вебсайте бренда.

Напомним, что Брэтман Рок – блогер, который живет на Гавайских островах и выступает против кибербулинга и гомофобии. Бретман стал первым открытым геем на обложке Playboy.



Бретман Рок рекламирует средства с собственной уникальной формулой / Фото Curology



Креативная рекламная кампания / Фото Curology