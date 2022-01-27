Бритни Спирс продемонстрировала новый цвет волос на видео, где она в черном мини-платье с глубоким декольте и в красных сапогах позирует перед зеркалом. Звезда отметила, что ей просто было скучно.

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Бритни Спирс покрасила волосы в фиолетовый

Знаменитая певица решила, что окрашивание шевелюры сможет ее развеселить. Поэтому она приняла смелое решение – вместо своих вечно светлых волос предпочла дымчатый оттенок лавандового.

"Вот я с фиолетовыми волосами… Мне скучно, хорошо? Очень скучно, поэтому моя маникюрша сказала сделать это! Девушка… Я сделала это, но не уверена, что мне это нравится, но привет… Здесь я в платье за ​​100 долларов с моими сапогами ", – добавила описание к видео в Reels Бритни Спирс.

Бритни Спирс изменила цвет волос / Фото из инстаграма звезды

Певица не показала новую прическу вблизи, а только записала быстрое видео, которое уже собрало более 8 миллионов просмотров и более 13 тысяч комментариев. Также она не подтвердила, останется ли с таким цветом надолго. Однако на следующих видео Бритни в Reels, где она танцует, можно увидеть, что фиолетовый пигмент по-прежнему остается на ее прядях. В одной из таких публикаций знаменитость отметила: "Мои фиолетовые волосы плохие… Я знаю… shit happens I guess… Я и мои фиолетовые волосы минувшей ночью".

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