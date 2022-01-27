Новый год стоит начинать с перемен. Чтобы просто и быстро усовершенствовать свой образ, достаточно сделать челку. Тем не менее очень важно подобрать правильный вариант под индивидуальную форму и черты лица. Вдохновляйтесь звездными примерами.

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Самые модные челки 2022 на примере знаменитостей

Создание челки на самом деле является кропотливым процессом, потому при этом стоит быть аккуратными. Так как акцент в прическе может изменить внешность как в лучшую, так и в худшую сторону. Если сделать все правильно, то челка подчеркнет скулы и глаза, визуально смягчит овал или даже привлечет внимание к бровям.

В начале 2022 года челка снова стала чуть ли не самым популярным трендом в hair-индустрии. Стильно обновили прическу даже знаменитости, которым не свойственны эксперименты со стрижкой и имиджем. Их примеры вдохновляют подписчиков также усовершенствовать свой образ.

Если взять во внимание новые прически трендсеттеров, то наиболее актуальной формой челки можно считать небрежную и удлиненну пюо бокам французскую челку, ставку на которую сделали Лили Коллинз, исполнившая главную роль в сериале "Эмили в Париже", и Энн Хэтэуэй. А вот модель Эмили Ратаковски отдала предпочтение прямой "рваной" челке, которая идеально смотрится с ее волосами средней длины.

Также внимания заслуживает стильный имидж Джиджи Хадид. Известная модель начала год с создания новой прически. Недавно старшая сестра Беллы Хадид опубликовала на своей инстаграм-странице фотоснимки с удлиненной прямой челкой, которая подчеркивает проницательный цвет глаз супермодели.



Эффектная прическа / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски



Стильная челка Энн Хэтэуэй / Фото из инстаграма актрисы



Модный акцент в образе / Фото из инстаграма Лили Коллинз