Тональный крем необходимо правильно распределять по лицу. Лишь тогда он сможет удачно замаскировать мелкие недостатки и выровнять тон кожи.

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4 ошибки в использовании тонального крема

Неправильный выбор тона

Наиболее распространенной и опасной ошибкой в использовании тонального крема является выбор оттенка, который не подходит вашей коже. Если вы решили приобрести тон в косметической лавке, то не пытайтесь протестировать его на запястье. Ведь стоит помнить, что на разных участках тела оттенок кожи может отличаться. То, что на лице и запястье он идентичен, – очередной бьюти-миф. Тональную основу следует тестировать на щеке под скулой и на линии нижней челюсти: оттенок должен идеально сливаться с вашей кожей и не отличаться по цвету от шеи и области декольте.

Интересно, что на свежем воздухе тональное средство способно окисляться, поэтому ему свойственно менять свой оттенок. Чтобы предсказать финальный цвет, возьмите несколько пробников и попробуйте нанести их дома при естественном свете и оставьте на некоторое время.

Отсутствие подготовки кожи к нанесению тона

Если заранее не увлажнить кожу должным образом, то даже самый дорогой тональный крем потом будет иметь на ней плохой вид. Ведь в таком случае средство подчеркнет все неровности, морщинки и шелушения. Прежде чем наносить тон, не забывайте очищать лицо и увлажнять его сывороткой и кремом. Бьюти-продукты на гелевой основе перед использованием тонального крема не стоит применять – им свойственно скатываться, поэтому вы рискуете не получить ни увлажнения дермы, ни ровного цвета лица.



Идеальный тон на лице / Фото с инстаграма @adeam

Ненадлежащий уход за кистями

Ведущие визажисты советуют наносить тональное средство с помощью специальной кисти с синтетическим ворсом, а не делать это руками. Ведь хорошие кисти не будут впитывать продукт. Однако ухаживать за ними нужно правильно. В противном случае на неочищенных бьюти-инструментах могут размножаться бактерии, которые впоследствии становятся причиной тусклого цвета лица и появления прыщей. Поэтому очищайте кисти специальными средствами после каждого использования, тщательно промывая ворс и давая ему полностью высохнуть перед следующим использованием.

Нанесение избыточного количества тона

Иногда, пытаясь получить идеально ровный цвет лица, девушки преувеличивают с количеством тонального крема. Конечный эффект – маска, неэстетичный и неопрятный вид лица даже с дорогим и качественным тоном. Тональную основу нужно наносить тонким слоем, растягивая ее от центра к периферии, а заметные недостатки – локально маскировать консилером, чтобы создать легкое и натуральное покрытие.