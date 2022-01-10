Быстро и красиво: укладка для первой рабочей недели от Девон Виндзор

27-летняя американская модель, Девон Виндзор часто делится со своими фоловерами в инстаграме стильными аутфитами и красивыми бьюти-образами. На этот раз трендсеттер показала вариант простой укладки, которая идеально подойдет для рабочих будней.

Если вы готовы после праздников менять имидж и всегда выглядеть безупречно, то стоит выбрать макияж и прическу, которыми вы будете удивлять коллег и не только. Позаботьтесь, чтобы у вас были хорошая расческа и модный "крабик" для волос.

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Простая укладка для рабочего дня

Новогодние праздники и период рождественских вечеринок закончились очень быстро. Поэтому пришло время возвращаться на рабочие места. Если вы успели хорошо отдохнуть и набраться сил, то стоит продумать свой офисный бьюти-образ заранее. Собираясь на работу, можно сделать простую укладку с пучком, которая не займет много времени.

Прекрасным примером для вдохновения служит образ известной супермодели Девон Виндзор. Девушка – молодая мама, потому знает какое драгоценное время. Теперь знаменитая красавица предпочитает быстрые и легкие прически с аксессуаром "крабик" или специальной резинкой. Напомним, что разнообразные заколки и украшения для волос являются одной из главных hair-тенденций 2022 года.

Обычно Девон аккуратно собирает волосы в пучок и выпускает пару прядей для того, чтобы визуально сузить лицо, придавая образу особого шарма. Быстрая, простая и красивая идея укладки, которую сможет повторить каждая женщина и наслаждаться практичностью и привлекательностью своего внешнего вида!

Универсальная прическа / Фото с инстаграма Девон Виндзор

Простая укладка на каждый день / Фото с инстаграма Девон Виндзор

Бьюти-образ на работу / Фото с инстаграма Девон Виндзор

Красивая прическа для каждой женщины / Девон Виндзор