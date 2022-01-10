Начинать новый год с чистого листа стоит с модной прически. Экспериментируйте со стилями и находите свою идеальную укладку на 2022 год.

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Звездные прически, которые в 2022 будут носить все

Шегги средней длины

"Лохматая" стрижка будет актуальной в 2022. Однако важно не делать прическу очень короткой. Длина до плеч и челка, которые были у Майли Сайрус и Кайи Гербер, будут иметь великолепный вид.



Шегги Кайи Гербер / Фото из инстаграма модели

Рейчел 2.0

Прическа, вдохновленная образом Рейчел из культового сериала 90-х "Друзья", переживает вторую волну популярности. Потому смело повторяйте многослойные разрезы, мягкие и тяжелые пряди, которые будут красиво обрамлять лицо.



Модная стрижка / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Боб с тупым срезом

Возвращение еще одной hair-тенденции из 90-х. Например, Селена Гомес решила носить боб с тупым срезом, который уникален благодаря гладкой укладке и игривому стилю.



Стильный боб Селены Гомес / Фото из инстаграма Ханга Ваннго

Выразительный пробор в центре

Тикток поспособствовал популяризации тренда на пробор посередине. Потому это самый простой способ сделать новую прическу – сменить пробор.



Укладка, которую легко повторить / Фото из инстаграма Дуа Липы

Бикси

Прическа Лизы Ринны тоже снова в моде – это стрижка, которая имеет длину боба и форму пикси. Она такая же рваная и многослойная как боб, очень хорошо подчеркивает женственность и делает образ игривым. Сейчас ее уже носят Габриэль Юнион, Николь Кидман, Энн Хэтэуэй и другие звезды.



Флоренс Пью показывает бикси / Фото Getty Images

Голливудский объем 60-х

В 2022 популярной будет голливудский объем на волосах. Достичь желаемого эффекта можно с помощью плойки большого диаметра или бигудей. Перед накручиванием локонов воспользуйтесь специальным муссом, который визуально утолщает пряди и создает текстуру.



Роскошные локоны / Фото из инстаграма Адель

Челка

Сохраняйте комфортную длину и в то же время кардинально меняйте имидж. В этом году челка может быть "шторкой", французской, короткой или иной, но все стили требуют тщательного ухода.



Челки не выходят из моды / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Многослойные локоны 70-х

Слои в прическах – главный hair-тренд 2022. На длинных волосах идеальным будет вариант Джей Ло – слои обрамляют лицо, а на макушке более короткие волосы создают необходимый объем.



Джей Ло с красивой прической / Фото из инстаграма Криса Эпплтона