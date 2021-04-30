Если сделать макияж глаз неправильно, то в результате можно визуально их уменьшить, придать взгляду уставшего и набухшего вида. Таких неприятностей легко избежать, если придерживаться нескольких простых правил.

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6 правил макияжа для нависших век

Прежде всего наносить праймер . Специальный праймер для век помогает теням и подводке иметь красивый вид и добавляет устойчивости. Нависшие веки мешают теням сохранять устойчивость.

. Специальный праймер для век помогает теням и подводке иметь красивый вид и добавляет устойчивости. Нависшие веки мешают теням сохранять устойчивость. Распределяйте тени над складкой. Темные тени нужно наносить как на саму складку, так и немного над ней. Таким образом можно визуально скорректировать форму глаз и придать взгляду выразительности.

Пользуйтесь матовыми тенями . Неподвижные веки можно немного уменьшить с помощью матовых теней, а не шимерних. Сияющие текстуры отражают свет, чем визуально увеличивают соответствующий участок лица и образуют эффект отека.

. Неподвижные веки можно немного уменьшить с помощью матовых теней, а не шимерних. Сияющие текстуры отражают свет, чем визуально увеличивают соответствующий участок лица и образуют эффект отека. Освещайте внутренние уголки глаз. Светлые шимерные тени стоит наносить на внутренние уголки глаз и под ними к середине нижнего контура. Бьюти-лайфхак визуально увеличивает глаза и делает взгляд более открытым.