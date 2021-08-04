С приходом новых технологий производители косметических и уходовых средств должны учитывать такой важный аспект в производстве, как экологичность. Именно эко-направленность твердого шампуня стала едва ли не главным секретом успеха этого продукта.

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Твердый шампунь часто можно спутать с мылом, однако он наделен совсем другими свойствами, которые смогут сделать ваши волосы сияющим и здоровым.

Что такое твердый шампунь? Твердый шампунь – это смесь эфирных масел и растительных экстрактов. Основной моющий компонент такого средства – кокосульфат натрия, полученный из кокосового масла. Такой шампунь не содержит консервантов и одна его единица может заменить пол литра жидкого средства.

Многие производители этих средств утверждают, что при использовании твердых шампуней волосы меньше пачкается и дольше остается чистым, а также такой уход легко брать с собой в дорогу или дальние путешествия.



Твердый шампунь – что это такое / Фото Unsplash

Однако, пользуясь твердым шампунем не нужно забывать и о другой уходовой косметике, например кондиционерах и масках, которые увлажняют ваши волосы и насыщают их витаминами.

Как правильно выбрать сухой шампунь?

Прежде чем покупать твердый шампунь необходимо определить свой тип волос. Для волос, которые быстро жирнеют подойдет средство со зверобоем или крапивой, для сухих в составе должны быть такие увлажняющие элементы, как миндальное или кокосовое молоко. Поврежденным волосам хорошо поможет иланг-иланг.



Твердый шампунь: как выбрать средство / Фото Unsplash

Как сделать твердый шампунь своими руками

Если вы не очень доверяете магазинным косметическим продуктам, то не стоит отказываться от идеи приобретения твердого шампуня, ведь вы можете сделать его самостоятельно. Тогда вы точно будете знать его состав и сможете создать свой индивидуальный уход.

Компоненты для твердого шампуня:

мыльная основа;

кокосульфат натрия;

д-пантенол;

протеины пшеницы;

несколько капель эфирного масла по вашему выбору;

базовое масло.



Как сделать твердый шампунь своими руками / Фото Unsplash

Способ приготовления твердого шампуня: